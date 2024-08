Ricarda Lang, chef du Parti vert, est mariée.

La cheffe de file des Verts, Ricarda Lang, a lié le nœud avec son partenaire Florian Wilsch lors d'une cérémonie privée, loin des regards du public et de Sylt. Selon les informations, ils étaient entourés de leurs proches et de leurs associés lors de leur journée spéciale.

Selon le journal "Bild", les festivités du mariage ont eu lieu à Berlin, comme le confirme l'agence de presse dpa. Lang a officialisé sa demande en mariage à Wilsch en mars 2023.

Selon "Bild", la cheffe de file des Verts et le mathématicien et ancien porte-parole de la Jeunesse verte de Bavière ont célébré leur union entourés de leurs amis, de leur famille et de leurs collègues. La cérémonie a eu lieu dans un lieu pouvant accueillir jusqu'à 150 invités près de la Spree. Lang avait déclaré à "Gala" en 2023 qu'ils éviteraient un spectacle public et ne se marieraient pas sur Sylt, comme l'a fait le ministre fédéral des Finances Christian Lindner et Franca Lehfeldt.

Lang avait mentionné lors d'une interview avec le "Neue Osnabrücker Zeitung" (NOZ) quelques mois plus tôt qu'elle souhaitait fonder une famille. "L'idée d'avoir mes propres enfants un jour est un moteur pour moi. Je veux contribuer à un monde où mes enfants peuvent grandir heureux", avait-elle déclaré.

Le couple est ensemble depuis longtemps et a géré une relation à distance. En 2023, Lang a déclaré au magazine "Bunte" qu'elle se rendait fréquemment à Hanovre pour être avec Wilsch. "Même si je n'ai pas de siège, je m'assiérai par terre dans l'allée. L'inconvénient des voyages en vaut la peine."

Lang a souligné l'importance du bonheur personnel Despite ses responsabilités politiques. "C'est la base", a-t-elle déclaré. Lorsqu'on lui a demandé si le mariage était dépassé de nos jours, la jeune femme de 30 ans a répondu : "Je ne pense pas. Un mariage est pour moi un symbole que nous voulons rester ensemble et être loyaux l'un envers l'autre. C'est un pas vers la fondation d'une famille un jour. Je suis traditionnelle et je suis heureuse comme ça."

La célébration du mariage du couple était remplie de leurs amis, de leur famille et de leurs collègues, rendant l'événement agréable et significatif. La réception, qui a eu lieu près de la Spree, comprenait de la musique en direct et de la danse, ajoutant à l'ambiance festive.

