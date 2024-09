- Rhône: agressions violentes contre les feux de signalisation

Au milieu d'une forte pluie et de tonnerres retentissants, le brunch politique de la fête folklorique Gillamoos à Abensberg, en Basse-Bavière, a débuté. Le ministre-président de Hesse, Boris Rhein (CDU), a lancé la réunion avec des critiques virulentes envers les partis composant la coalition des feux de signalisation de Berlin.

"Les actions désastreuses des feux de signalisation à Berlin sont en train de devenir un problème politique majeur", a affirmé Rhein, qui est entré dans la tente du CSU accompagné des mélodies entraînantes de la marche bavaroise, aux côtés de son homologue bavarois Markus Söder (CSU).

"Nous avons besoin d'une politique convaincante, nous avons besoin d'une politique avec du poids", a déclaré Rhein. Les efforts de Markus Söder en Bavière sont l'opposé de ce que font les feux de signalisation à Berlin. Il a accusé les Verts de vouloir un autre pays. "Cela fait une différence significative qui dirige le pays."

Auparavant, Rhein s'était opposé à Söder dans l'affaire cruciale du candidat à la chancellerie de l'Union. "La CDU est très forte en Saxe, et en Thuringe, une politique productive sans nous est impossible", a déclaré Rhein au groupe de médias Funke. "C'est un véritable exploit de notre président Friedrich Merz."

Boris Rhein, ministre-président de la CDU de Hesse, a poursuivi sa critique de la coalition de Berlin, déclarant : "Nous avons besoin d'une politique convaincante et avec du poids pour contrer les actions des feux de signalisation à Berlin". During the political brunch, Rhein's Bavarian counterpart Markus Söder also expressed disagreement, highlighting the contrast between their approaches.

Lire aussi: