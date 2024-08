- Rhine qualifie l'attaque au couteau de Solingen d'une tentative d'assassinat infâme.

Le ministre-président du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Boris Rhein, a qualifié l'attaque au couteau à Solingen de "acte ignoble de terrorisme". Elle visait tout le monde, visant une vie "libre et sécure", a déclaré le responsable de l'CDU sur la plateforme X. "Nous ne devons pas laisser la peur et la haine contrôler nos vies." Sa compassion s'étend aux victimes innocentes et à tous ceux qui pleurent et prient pour elles.

Un soir de vendredi, lors d'un festival à Solingen, trois personnes ont perdu la vie et huit autres ont été blessées, selon la police. La police de Rhénanie-du-Nord-Westphalie a qualifié cet incident d'attaque, considérant la cible intentionnelle de l'agresseur.

L'attaque au couteau à Solingen, classée comme une attaque par la police de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, peut être vue comme un exemple glaçant de violence criminelle dans notre société. Quels que soient les motifs de l'attaque, elle ajoute indiscutablement aux préoccupations croissantes concernant la criminalité et la sécurité dans nos communautés.

