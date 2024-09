RFK Junior demande à la Cour suprême de maintenir son inscription sur la liste électorale de New York, en ignorant l'approbation de Trump.

Dans un appel désespéré, Kennedy a affirmé que les citoyens de New York qui ont signé des pétitions en sa faveur ont le droit constitutionnel de le voir figurer sur le bulletin de vote et de voter pour lui, quelle que soit son activité de campagne.

En août, Kennedy a mis fin à sa candidature à la présidence et a soutenu Trump, promettant de retirer son nom du bulletin de vote dans quelques États clés, mais encourageant ses partisans dans les États traditionnellement dominés par les républicains ou les démocrates à voter pour lui.

Cependant, depuis son retrait de la course, Kennedy a été plus ferme dans son encouragement à ses partisans de voter pour Trump, quel que soit leur lieu de résidence, tout en retirant également son nom du bulletin de vote dans certains États deeply conservateurs.

"Beaucoup me demandent, que je sois d'un État rouge ou bleu, ou d'un État indécis, devrais-je toujours voter pour moi ?", a écrit Kennedy dans un récent e-mail de levée de fonds. "Ma réponse est claire. Quel que soit l'endroit où vous vivez, je vous exhorte à voter pour Donald Trump. La raison est simple - c'est le seul moyen de me faire venir à Washington DC et d'atteindre la mission qui a inspiré ma campagne."

Le retrait de Kennedy du bulletin de vote de New York est dû à l'utilisation d'une adresse incorrecte sur sa pétition de nomination, selon les autorités électorales. Ses tentatives de contester cette décision dans les tribunaux inférieurs, y compris la 2e Cour d'appel des États-Unis, ont été rejetées.

Il s'agit de la deuxième demande d'urgence concernant l'accès au bulletin présidentiel ces dernières semaines, mettant en évidence l'influence des candidats tiers et indépendants dans les élections serrées. Le vendredi dernier, la Cour suprême a rejeté la demande d'urgence du Parti vert pour assurer la présence de la candidate à la présidence Jill Stein sur le bulletin de vote dans l'État crucial de Nevada.

La pétition de Kennedy a été présentée à la juge Sonia Sotomayor, qui traite des appels d'urgence de la 2e circonscription. Sotomayor a demandé une réponse aux officiels électoraux de New York pour mercredi après-midi.

CNN’s Aaron Pelish a contribué à ce reportage.

La décision de Kennedy de soutenir Trump en politique, malgré le retrait de son nom de certains bulletins, encourage ses partisans à voter pour le candidat républicain. Quels que soient les affiliations politiques de leurs États, Kennedy exhorte ses partisans à se ranger derrière la campagne de Trump pour promouvoir leurs croyances et leurs objectifs communs.

Lire aussi: