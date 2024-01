RFK Jr. se qualifie pour le premier tour de scrutin présidentiel dans l'Utah

L'Utah est le premier État dans lequel la campagne Kennedy a réussi à faire inscrire son nom sur les listes électorales et a été au centre des préoccupations de la campagne au cours des dernières semaines, alors qu'elle met au point sa stratégie visant à faire inscrire Kennedy sur les listes électorales dans les 50 États et à Washington, DC. L'objectif audacieux de la campagne en matière d'accès au scrutin correspond à son optimisme quant à la possibilité pour M. Kennedy d'entrer dans l'histoire en devenant le seul candidat indépendant à la présidence à remporter une élection depuis la création des partis démocrate et républicain.

Peu après avoir déposé sa pétition au Capitole de l'Utah, à Salt Lake City, M. Kennedy a remercié le personnel et les bénévoles de sa campagne qui l'ont aidé à recueillir les 1 000 signatures requises pour que les candidats indépendants puissent déposer une demande d'accès au scrutin dans l'État. Le bureau du greffier du comté de Salt Lake a vérifié les signatures de la campagne la semaine dernière.

"J'ai beaucoup de liens avec cet État, je l'aime, et je suis très, très reconnaissant du rôle que ces bénévoles et le peuple de l'État ont joué dans ce processus électoral", a déclaré M. Kennedy.

M. Kennedy a également remercié la vice-gouverneure de l'Utah, Mme Deidre Henderson, que la campagne avait attaquée en justice le mois dernier pour qu'elle prolonge la période de dépôt des candidatures au-delà de la date limite initialement fixée au 8 janvier par l'État. L'État a finalement accepté de repousser la date limite au mois de mars, mais M. Kennedy a félicité les bénévoles qui ont recueilli les signatures pour avoir respecté le délai initial de l'État.

"Ces bénévoles sont sortis et ont battu le temps de toute façon", a déclaré M. Kennedy. "Nous avons obtenu les signatures à temps, et ce dans un laps de temps très court, alors qu'il y avait de la neige, du grésil et du mauvais temps.

"Ils ont fait un travail spectaculaire pour que notre campagne soit inscrite sur les listes électorales de cet État", a-t-il ajouté.

M. Kennedy a déclaré que de récents sondages - dont un de l'université Quinnipiac publié le mois dernier qui montrait que M. Kennedy recevait 22 % de soutien dans une hypothétique course à trois avec le président Joe Biden et l'ancien président Donald Trump, le favori républicain - le plaçaient à une distance frappante de la Maison-Blanche. Dans ce même sondage, Joe Biden a reçu 38 % des voix et Donald Trump 36 %.

"Nous sommes très, très confiants dans le fait que cela va se produire", a déclaré M. Kennedy.

M. Kennedy a déploré les obstacles auxquels se heurtent les candidats indépendants dans différents États, soulignant les dispositions spécifiques relatives à l'accès au scrutin en Virginie occidentale et au Massachusetts, ainsi que les seuils élevés de collecte de signatures dans des États comme la Californie, New York et le Texas, qui, selon lui, sont "délibérément contraignants" pour empêcher les candidats indépendants d'être inscrits sur les listes électorales.

"Certains États ont des règles qui sont - il s'agit de négocier ce labyrinthe de règles obscures que nous avons maintenant dans chaque État et qui sont toutes conçues pour supprimer la dissidence, pour s'assurer qu'il n'y a pas d'options pour les Américains en dehors des grands partis politiques", a déclaré M. Kennedy.

La campagne a mis en place une opération de grande envergure destinée à organiser les 50 initiatives d'accès au scrutin restantes en tenant compte des diverses échéances, des exigences en matière de signatures et d'autres conditions préalables nécessaires au dépôt d'une demande.

"Nous sommes prêts à faire face à toutes les éventualités", a déclaré Stefanie Spear, porte-parole de M. Kennedy. "Nous avons des équipes de terrain, des bénévoles, des équipes juridiques, des circulateurs rémunérés, des partisans et une stratégie prêts à faire le travail.

"Un de moins, 50 de plus", a-t-elle ajouté.

Mme Spear a indiqué que la campagne s'efforçait déjà d'obtenir l'accès au scrutin dans une poignée d'autres États et a suggéré que la campagne pourrait l'obtenir en Arizona ou dans le Missouri, tout en reconnaissant les efforts en cours dans le Maryland et le Nevada.

Au cours de son intervention, M. Kennedy a accusé les fonctionnaires de trois États - le Maine, le New Hampshire et le Dakota du Nord - d'avoir refusé d'envoyer les pétitions de vote à la campagne, suggérant que les fonctionnaires de ces États pourraient faire preuve de partialité à l'égard des candidats des grands partis, mais il a déclaré que sa campagne surmonterait tout problème avec les fonctionnaires de ces États.

"Ce sont des obstacles, mais aucun n'est insurmontable. Nous serons présents sur les bulletins de vote dans 50 États et dans le district de Columbia", a déclaré M. Kennedy.

Interrogé sur l'accès au scrutin dans le Maine, l'État où M. Trump a été empêché de figurer sur le bulletin de vote par le secrétaire d'État, qui affirmait que M. Trump violait la clause du 14e amendement relative aux insurgés, M. Kennedy a critiqué les responsables du Maine et du Colorado pour avoir cherché à retirer M. Trump du bulletin de vote de leur État.

"Nous avons une démocratie dans ce pays. Nous n'avons pas de république bananière, du moins nous ne sommes pas censés en avoir une. Les gens devraient pouvoir voter pour qui ils veulent voter", a déclaré M. Kennedy.

"Je veux battre le président Trump, mais je veux le battre à la loyale dans une élection où tout le monde peut voter pour qui il veut voter", a-t-il ajouté.

Source: edition.cnn.com