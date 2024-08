RFK Jr. arrête sa campagne présidentielle.

Au fond, je ne pense plus avoir une chance de gagner par les élections, compte tenu de cette suppression et manipulation continue des médias par ceux qui détiennent le pouvoir. Je ne peux pas, en toute équité, continuer à demander à mon personnel et à mes partisans de passer des heures interminables, ou m'attendre à un soutien financier supplémentaire alors que je ne peux pas garantir un véritable chemin vers la Maison Blanche, a-t-il déclaré.

Dans un document juridique déposé en Pennsylvanie, le candidat a annoncé le retrait de la contestation juridique visant à obtenir l'accès au scrutin dans l'État, "en conséquence de l'endorsement d'aujourd'hui".

Selon le dépôt, "Robert F. Kennedy Jr. et Nicole Shanahan, candidats pour la présidence et la vice-présidence des États-Unis au nom du peuple, retirent leur opposition à la pétition d'Alexander Reber et Janneken Smucker en raison de l'endorsement d'aujourd'hui de Donald Trump pour la présidence des États-Unis".

Paul Rossi, l'avocat responsable du dépôt, a révélé à CNN qu'il y avait eu un malentendu et qu'ils le corrigeaient en déposant un document révisé.

"Nous déposons un avis révisé en Pennsylvanie", a confirmé Rossi.

Dans un communiqué, Stefanie Spear, porte-parole de la campagne de Kennedy, a clarifié que Kennedy n'avait pas endossé Trump.

"M. Kennedy n'a pas endossé le président Trump. Le dépôt a été préparé par un avocat sans la connaissance ni la révision de Kennedy", a déclaré Spear.

Le conseiller de la campagne de Kennedy, Del Bigtree, a admis son ignorance de la situation, en déclarant : "Je suis surpris de voir cela".

Trump doit tenir un meeting en Arizona vendredi, avec des allusions à la présence d'un "invité spécial".

Cette histoire se développe et des mises à jour suivront.

Malgré les implications du dépôt, Paul Rossi, avocat de Kennedy, a déclaré qu'il y avait eu un malentendu et qu'ils le corrigeaient en déposant un document révisé. Quels que soient les malentendus, la politique des élections à venir est attendue comme étant complexe et conflictuelle.

