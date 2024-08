RFK Jr. abandonne son défi pour obtenir l'accès au vote en Pennsylvanie en raison de l'approbation de Trump.

Selon le communiqué, Robert F. Kennedy Jr. et Nicole Shanahan, candidats à la présidence et à la vice-présidence des États-Unis sous l'étiquette "Nous le Peuple", ont retiré leur opposition à la pétition d'Alexander Reber et Janneken Smucker, suite à l'endorsement de Trump pour le rôle présidentiel. Cette annonce a été faite dans un dépôt de dossier.

Ce dépôt précède un événement en Arizona prévu pour vendredi, où Kennedy est censé abandonner sa candidature à la présidence. Trump, lui aussi, a un meeting prévu en Arizona vendredi, avec des allusions à une "surprise" qui le rejoindra.

Les informations sont en développement et seront mises à jour.

La décision de Kennedy d'abandonner sa candidature à la présidence et de suivre l'endorsement de Trump a modifié la focale de ses efforts politiques, comme en témoigne sa présence prévue au meeting de Trump vendredi. Malgré ce changement, le ticket "Nous le Peuple", avec Kennedy comme candidat à la présidence et Shanahan comme vice-présidente, continue de participer aux processus politiques, comme en témoigne leur retrait d'opposition à la pétition de Reber et Smucker.

