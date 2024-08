- Révision des peines de condamnation pour pornographie juvénile: la nécessité d'être réintégré

Un individu a été découvert en possession de plus de 160 000 fichiers contenant du matériel pornographique d'enfants, initialement condamné à une peine de plus de trois ans de prison, mais qui pourrait maintenant bénéficier d'une peine réduite. La Cour fédérale de justice a annulé le jugement du tribunal régional de Hambourg du 25 octobre 2020. Les juges fédéraux ont souligné que la fourchette de pénalité, qui avait été réduite de un à cinq ans à trois mois à cinq ans d'emprisonnement, à partir de juin 2020, aurait pu conduire le tribunal régional à imposer une peine plus clémente si elle avait été appliquée à l'époque. La décision de la Cour fédérale de justice concernant les actes criminels est demeurée inchangée.

Vidéos graphiques détaillées

Le tribunal régional de Hambourg avait infligé une peine de trois ans et quatre mois de prison. L'individu en question, maintenant âgé de 47 ans, a reconnu sa culpabilité. Selon le porte-parole du tribunal, les vidéos découvertes sur lui avaient une durée de lecture totale de plus de 15 jours. Cependant, environ 89 % des plus de 160 000 fichiers étaient des duplicatas et des copies. Un grand nombre de ces fichiers étaient des images appelées 'pose'. Cependant, certaines images et films montraient un abus sévère à extrême d'enfants jeunes.

Précédente condamnation

Au moment des faits, l'accusé était reportedly sous probation. Il avait été condamné en 2018 à huit mois de prison avec probation pour possession de pornographie d'enfants. Auparavant, il avait purgé une peine de six ans et demi de prison. Un tribunal allemand l'avait condamné à cette peine de prison en 2010 pour avoir abusé sexuellement d'enfants. Il a été rapporté que ses victimes étaient ses propres filles.

La peine initiale de trois ans et quatre mois, infligée par le tribunal régional de Hambourg, avait été initialement imposée à l'individu dans le cadre de 'la Cour de première instance'. Suite à un appel à la Cour fédérale de justice, l'individu pourrait maintenant bénéficier d'une peine réduite en raison de la révision de la fourchette de pénalité pour de tels délits.

Malgré la possibilité d'une peine réduite, il convient de noter que 'la Cour de première instance' n'avait pas encore mis en œuvre la fourchette de pénalité révisée au moment du jugement initial en 2020.

