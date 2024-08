Réviser la stratégie de Harris pour éviter des prix excessifs pourrait entraîner par inadvertance plus de complications que de résolutions.

Le vendredi, la Vice-Présidente Kamala Harris a suggéré une solution : une interdiction fédérale des hausses de prix dans l'industrie alimentaire.

"Ma stratégie implique de nouvelles sanctions pour les entreprises qui abusent des crises et enfreignent les réglementations", a-t-elle déclaré lors d'un rallye politique.

Cependant, la proposition de Harris pourrait potentiellement créer plus de complications qu'elle ne cherche à résoudre, selon certains économistes.

Gavin Roberts, qui a examiné les réglementations anti-hausses de prix mises en place par certains États pendant la pandémie, a constaté un impact significatif, notamment dans les supermarchés. Ces réglementations ont conduit les gens à "acheter des biens plus que s'ils avaient augmenté", a-t-il expliqué à CNN.

En général, lorsque les prix augmentent fortement, la meilleure réaction est généralement l'inactivité, a expliqué Roberts, responsable du département d'économie de l'université Weber State. Cela permettrait aux consommateurs rebutés par des produits coûteux, tels que le bœuf, de choisir d'autres types de viande ou de protéines à la place. Cela aiderait à maintenir la disponibilité de bœuf sur les étagères des supermarchés pour ceux qui sont prêts à payer les prix plus élevés.

Contrairement à l'affirmation de Harris selon laquelle sa proposition "aidera à rendre l'industrie alimentaire plus compétitive", Roberts a estimé qu'elle travaillerait contre cela. "Il est plus probable de maintenir la situation actuelle", a-t-il déclaré, estimant qu'elle découragerait de nouvelles concurrents d'entrer sur le marché avec des marges de profit plus élevées - concurrence qui aurait pu contribuer à des prix plus bas à long terme.

Jason Furman, un économiste influent de l'administration Obama, a partagé les vues de Roberts sur la manière dont les réglementations anti-hausses de prix pourraient nuire involontairement aux consommateurs. "Ce n'est pas une bonne politique, et je pense que le meilleur espoir est qu'elle reste principalement de la rhétorique avec peu de réalité", a-t-il déclaré au New York Times. "Il n'y a pas d'avantages ici, et il y a des inconvénients."

Au lieu de poursuivre les politiques anti-hausses de prix, Roberts a suggéré que Harris devrait examiner ce qui, le cas échéant, entrave de nouveaux établissements de rejoindre des industries concentrées.

Appuyant cette perspective, une fiche de campagne a indiqué que Harris avait également l'intention de fournir plus de ressources "au gouvernement fédéral pour détecter et traiter la fixation des prix et autres pratiques anti-concurrentielles dans les industries alimentaires et de détail".

L'équipe de campagne a refusé de commenter les critiques de l'interdiction de hausses de prix proposée par Harris, renvoyant plutôt CNN à son discours et au document debrief publié avant celui-ci.

La cause profonde des augmentations de prix récemment

Le verdict sur la mesure dans laquelle les hausses de prix ont contribué à l'inflation ces derniers temps reste incertain.

La recherche de la Réserve fédérale de San Francisco indique que les prétendus hausses de prix des entreprises n'étaient pas la principale raison de la hausse de l'inflation qui a commencé en 2021, tandis que les think tanks progressistes ont publié des études suggérant un lien plus direct.

Jusqu'à la fin de l'année dernière, les entreprises ont régulièrement informé les investisseurs lors de leurs appels de résultats trimestriels que les clients continuaient à acheter des biens Despite price increases, en raison d'une demande soutenue, alimentée par des salaires plus élevés et des stimulants de pandémie qui ont boosté les comptes d'épargne. Ainsi, de nombreux économistes estiment que les bénéfices des entreprises ont été principalement stimulés par le principe de l'offre et de la demande - pas par la cupidité des entreprises (du moins, pas entièrement).

En fin de compte, l'inflation que les Américains ont connue ces derniers temps peut être attribuée à une multitude de facteurs, notamment le conflit en Ukraine, la dépense publique et les perturbations liées à la pandémie dans l'ensemble de l'économie. Par exemple, la pression exceptionnelle sur les chaînes d'approvisionnement pendant la pandémie a joué un rôle significatif dans la hausse de l'inflation en début d'année 2021.

Et la proposition de Harris avait également ses partisans.

Lindsay Owens, directrice exécutive de Groundwork Collaborative, un think tank progressiste, a soutenu le plan. "Je ne pense pas que la réglementation des hausses de prix entraînera des pénuries", a-t-elle informé CNN, ajoutant qu'elle donnerait aux agences gouvernementales comme la Commission fédérale du commerce plus de pouvoir pour "lutter contre les acteurs malhonnêtes" qui surfacturent les clients.

"C'est louable de voir cette approche agressive", a-t-elle déclaré.

En réponse à la proposition de Harris, certains analystes du secteur pourraient argumenter que la mise en place d'une interdiction fédérale des hausses de prix dans l'industrie alimentaire pourrait décourager de nouveaux concurrents d'entrer sur le marché, potentiellement nuisant à la compétitivité de l'industrie à long terme. De plus, l'économiste influent Jason Furman a exprimé des préoccupations similaires, déclarant que de telles politiques pourraient conduire à plus de rhétorique que de réalité, causant finalement des préjudices aux consommateurs sans avantages clairs.

Lire aussi: