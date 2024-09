Réverser la détérioration ou la décomposition de quelque chose de manière positive.

Ignorer une succession en raison d'une suggestion de ruine financière ? Il est judicieux de douter d'abord. Des ressources cachées pourraient surgir plus tard.

Supposez qu'une succession qui vous est due est financièrement insuffisante. Ne l'ignorez pas simplement par suspicion. Il est sage de rassembler des faits auparavant. Si vous découvrez ultérieurement que vous vous êtes trompé sur la structure de la succession, vous aurez un dossier plus solide pour contester l'ignorance et réclamer la succession. Comme en témoigne la décision de la Cour d'appel de Francfort (Dossier No.: 21 W 146/23)

Dans un cas particulier, une fille a rejeté la succession de sa mère après son décès. Presque un an plus tard, elle a contesté le rejet et a demandé un certificat de succession en tant qu'unique bénéficiaire. La raison : elle avait mal évalué la succession comme étant insuffisante. La fille n'avait pas entretenu de relation étroite avec sa mère et n'avait eu aucun contact avec elle depuis l'enfance. Ses seules informations provenaient de l'officier de police qui l'avait informée du décès de sa mère.

La Cour d'appel contredit la Cour régionale inférieure

Cet officier a décrit l'appartement dans le quartier rouge comme étant encombré et désordonné. Sans visiter l'appartement elle-même, la fille a jugé que sa mère avait connu des temps difficiles et habitait un 'endroit à problèmes sociaux'. Ce n'est qu'à travers une lettre de l'administrateur de la succession qu'elle a découvert les soldes bancaires à six chiffres de sa mère. Cependant, la cour inférieure a rejeté la demande ultérieure de la fille pour un certificat de succession. La contestation du rejet de la succession a été considérée comme inefficace. La Cour d'appel a vu les choses différemment.

Si quelqu'un se trompe sur la composition d'une succession après avoir épuisé tous les moyens raisonnables pour recueillir des informations, il peut généralement contester le rejet de cette succession. La Cour d'appel a considéré que c'était le cas ici. La fille n'avait aucun moyen de connaître les soldes bancaires, ce qu'elle a convaincamment prouvé lors de l'audience personnelle. En conséquence, elle peut efficacement contester le rejet de la succession et réclamer la succession.

Incidemment : La cour a rendu un verdict en faveur de la fille en raison de sa méprise sur la composition de l'héritage. Une simple méprise sur la valeur de l'héritage n'aurait pas constitué une base pour une contestation.

Malgré avoir initialement ignoré la succession en raison de sa supposée insuffisance, la découverte ultérieure de soldes bancaires importants sur le compte de sa mère a ouvert la possibilité d'une contestation.

