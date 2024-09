Révélation: appels d'urgence au 911 et dépêches de la police suite à l'incident mortel dans un lycée de Géorgie.

CNN écoute actuellement les enregistrements de l'appel d'urgence du 4 septembre et examine les journaux de.dispatch du bureau du shérif du comté de Barrow, obtenus grâce à une demande d'accès à l'information.

Les enregistrements audio et les journaux publiés vendredi sont censés fournir de nouvelles informations sur les événements de ce matin-là, lorsque les autorités affirment que Colt Gray, âgé de 14 ans, a ouvert le feu avec une arme simile à un AR-15 dans le lycée de Winder, en Géorgie, causant quatre décès. Neuf autres personnes - huit étudiants et un enseignant - qui ont été blessées sont censées se remettre complètement, selon les autorités.

Cet événement tragique a marqué le 45e tir dans les écoles en 2024 et le plus meurtrier depuis l'incident de mars 2023 à l'école The Covenant de Nashville, qui a entraîné la perte de six vies.

Colt Gray, que la police accuse d'avoir confessé l'attaque du lycée de Winder, fait face à quatre chefs d'accusation de meurtre avec préméditation et sera jugé en tant qu'adulte. Son avocat, Alfonso Kraft Jr., n'a pas commenté lorsque contacté.

Le père de Colt Gray, Colin Gray, 54 ans, a été inculpé de deux chefs d'accusation de meurtre au second degré, de quatre chefs d'accusation de meurtre involontaire et de huit chefs d'accusation de cruauté envers les enfants après que les autorités l'ont accusé d'avoir permis à son fils de posséder une arme.

Les chefs d'accusation de meurtre au second degré concernent les deux élèves de 14 ans tués, Christian Angulo et Mason Schermerhorn, selon le procureur du comté de Barrow. Deux enseignants, Richard Aspinwall, 39 ans, et Cristina Irimie, 53 ans, ont également péri.

CNN a contacté l'équipe juridique de Colin Gray.

Si Colt Gray est reconnu coupable, il ne sera pas confronté à la peine de mort en raison de son âge, comme l'a déclaré le juge Currie Mingledorff lors d'une audience du 6 septembre. Colin Gray encourt jusqu'à 180 ans de prison s'il est reconnu coupable de toutes les 14 chefs d'accusation portées contre lui.

La mère de Colt Gray, Marcee Gray, aurait contacté l'école avant le début de la fusillade le 4 septembre, exprimant ses préoccupations après avoir reçu un texto de son fils disant "Je suis désolé, maman". C'est alors qu'un conseiller d'orientation l'a informée des références de son fils aux fusillades dans les écoles, ce qui a incité la mère et le grand-père de l'adolescent à parcourir 200 miles de Fitzgerald à Winder, en Géorgie.

Une personne non identifiée a également appelé le lycée Apalachee ce jour-là, mettant en garde contre des fusillades dans cinq écoles différentes - Apalachee devant être la première cible, selon les autorités.

Colt Gray s'est rendu à l'école ce jour-là avec l'arme dissimulée dans son sac à dos, comme s'il s'agissait d'un projet d'école, a déclaré le shérif du comté de Barrow, Jud Smith, à l'affilié CNN WXIA.

L'adolescent a quitté sa salle de classe d'algèbre 1 avec ses affaires, prévoyant de revenir, mais a trouvé la porte verrouillée. Il s'est donc rendu dans la salle de classe voisine et a ouvert le feu, selon le compte rendu d'un élève.

Le bureau du shérif du comté de Barrow a été informé des coups de feu aux environs de 10 h 20 et est arrivé au lycée peu après, accompagné de deux officiers de ressources scolaires. Le suspect s'est rendu à un officier et a été placé en détention, selon le shérif du comté de Barrow, Jud Smith.

Colin Gray est censé avoir acquis l'arme allegedly utilisée dans la fusillade en cadeau de Noël pour son fils en décembre 2023, selon deux sources policières ayant une connaissance directe de l'enquête.

Lors d'une perquisition à domicile des Gray, les autorités ont découvert des documents qu'elles soupçonnent le suspect d'avoir écrits, faisant référence à des fusillades dans les écoles passées, notamment la tuerie de 2018 à l'école secondaire Marjory Stoneman Douglas de Parkland, en Floride, selon une source policière ayant informé CNN.

Cette histoire se développe encore et sera mise à jour.

