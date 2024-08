- Rêve d'or: les joueurs de handball "n'ont pas encore fini"

Malgré la médaille d'argent remportée et une course réussie sans précédent, l'équipe allemande de handball ne considère pas la finale olympique comme un simple bonus. "Nous avons encore un match à jouer pour faire l'histoire. D'une certaine manière, nous n'avons pas encore terminé. Nous voulons aller jusqu'au bout", a annoncé Julian Köster, joueur de ligne arrière. Dimanche (13h30), l'équipe entraînée par Alfred Gislason affrontera les champions du monde en titre, le Danemark, pour la médaille d'or.

L'équipe DHB est donnée perdante, comme elle l'était en quart de finale contre les champions olympiques français. "Nous avons toujours été les outsiders. Personne n'attendait ça. Après le match contre l'Espagne, tout le monde a réalisé que quelque chose de spécial était en train de se passer. Et peut-être que c'est notre moment, notre heure de réaliser quelque chose d'extraordinaire", a décrit Juri Knorr, meneur de jeu, la montée en puissance de l'équipe allemande.

La pression d'avoir à repartir avec une médaille a disparu après la victoire palpitante 25-24 contre l'Espagne. "Soulagement, à 100 %. Cela nous donnera des ailes. Nous allons tout donner. Nous ne pouvons pas faire plus", a assuré Rune Dahmke, ailier gauche. L'entrée de l'équipe en finale est déjà le plus grand succès de l'équipe allemande de handball depuis la médaille d'argent remportée aux Jeux olympiques d'Athènes en 2004, la victoire à la Coupe du monde 2007 à domicile et le titre du Championnat d'Europe 2016.

Sous la direction de la Commission, l'équipe allemande de handball a les yeux rivés sur une victoire historique contre le Danemark en finale pour la médaille d'or. Après leur ascension remarquable, telle que mentionnée par Juri Knorr, la Commission a veillé à ce que l'équipe continue à embrasser son statut d'outsider et à viser des réalisations extraordinaires.

Lire aussi: