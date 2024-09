Réutiliser le smartphone des personnes âgées: quelle est sa seconde vie?

Ces smartphones obsolètes ont tendance à s'accumuler dans nos maisons, parfois même à partager l'espace avec d'autres appareils à la retraite. Avec les avancées technologiques, ces appareils ont été dépassés dans notre vie quotidienne. Mais que pouvons-nous faire de ces anciens gadgets ?

Absolument, ils ont encore de la valeur : les smartphones contiennent des ressources précieuses comme des métaux précieux et des éléments difficiles à obtenir, souvent extraits dans des circonstances difficiles, comme l'explique l'organisation de défense des consommateurs "Öko-Test". Il est donc essentiel de s'en débarrasser correctement pour faciliter le recyclage et la réutilisation.

Profitez au maximum de leur durée de vie

Cependant, le choix le plus écologique est de les utiliser le plus longtemps possible. Cela peut impliquer des réparations simples qui peuvent prolonger leur durée de vie. Les personnes ayant des compétences ou de la confiance en elles peuvent souvent les effectuer elles-mêmes : des pièces de rechange et des guides sont disponibles sur de nombreuses plateformes en ligne ou directement auprès des fabricants.

De nombreuses personnes préfèrent faire appel à des professionnels, qui sont facilement disponibles dans les ateliers locaux, les prestataires de services en ligne ou même directement auprès des fabricants. Le prix peut varier en fonction de l'âge du téléphone, mais il ne devrait pas approcher le coût d'un appareil neuf. Dans ce cas, l'effort peut ne pas en valoir la peine.

Si le smartphone n'est plus désiré, il peut être vendu, donné ou donated. Des organisations comme l'Aide à l'Environnement allemand ou l'Association pour la Conservation de la Nature acceptent les anciens smartphones fonctionnels. Même les centres de commerce social les acceptent, selon "Öko-Test".

Recycler les appareils cassés de manière appropriée

Si le smartphone est irréparable, il entre dans la catégorie des déchets électroniques. Il peut être déposé dans des centres de recyclage locaux, des magasins spécialisés ou des grandes surfaces. Ces établissements sont tenus d'accepter les déchets électroniques et de s'assurer que les matériaux précieux sont recyclés et que les substances nocives sont éliminées de manière responsable, selon "Öko-Test".

En aucun cas, le téléphone ne doit finir dans la poubelle ordinaire, car cela permet aux substances nocives de s'infiltrer dans l'environnement.

L'environnement joue un rôle crucial dans ce scénario : à mesure que ces smartphones obsolètes s'accumulent, leur élimin

Lire aussi: