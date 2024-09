- Réussite dans le jeu, luttant dans les relations: la personnalité populaire de DHDL Tijen Onaran annonce sa séparation

L'amour nécessite également un investissement, semble-t-il, et cela n'a pas vraiment fonctionné pour le couple Onaran, car leur relation vacille maintenant au bord du gouffre. La célèbre investisseuse de l'émission à succès "La Tanière du Lion" avoue que l'entreprise 'mariage' ne lui correspond plus et qu'elle s'apprête à partir, tout comme elle le fait avec les investissements qui ne lui sont plus profitables.

Sur Instagram, la trentenaire confie : "Beaucoup d'entre vous nous connaissent pas seulement en tant qu'individus qui gèrent des entreprises et investissent dans de nouvelles affaires ensemble, mais aussi en tant que couple. Bien que nos activités professionnelles aient attiré plus d'attention que notre vie personnelle. Après onze ans ensemble, nous avons choisi de nous séparer discrètement. avons-nous apprécié notre temps ensemble et partagé des moments agréables ? Indubitablement."

Malgré le ton serein de son premier message, l'entrepreneure n'est pas aussi calme qu'elle en a l'air. La séparation semble avoir laissé des traces chez tous les deux. Elle poursuit, accompagnée d'une photo d'eux en couple : "Sommes-nous tristes ? Oui. Reconnaître que deux individus, un couple, ont évolué au-delà de leur union n'est pas une tâche facile et c'est un processus long. Surtout lorsque vous restez liés en tant qu'amis. Et non, ce n'est pas juste un autre stéréotype. C'est vrai."

Tijen Onaran souhaite continuer à collaborer avec son futur ex-époux

Cependant, la rupture du couple est un peu plus complexe que d'habitude, compte tenu de leurs nombreux investissements d'entreprise et de leurs sociétés communes. L'amitié qu'ils souhaitent préserver pourrait jouer en leur faveur ici. Ils sont déterminés à travailler ensemble malgré leur mariage raté de huit ans : "Que nous réserve l'avenir professionnel ? Nous sommes simplement faits l'un pour l'autre et avons accompli tant de choses ensemble. Nous continuerons à travailler côte à côte avec la passion qui nous unit. Il y a des projets excitants à l'horizon. En tant que partenaires d'affaires, nous resterons liés. Nous sommes impatients de l'avenir. Pour un nouveau chapitre, dans une profonde amitié et un respect mutuel." Un avantage majeur pour leur amitié : il n'y a pas de nouvelles romances dans la séparation.

Source : Instagram, Image

+++ À lire également ++++

Matthew Perry était hanté par la 'Peur de l'amour' et sabotait ses relations

Drew Barrymore a recours à l'alcool après son dernier divorce

Le fiancé de Cheyenne Ochsenknecht était censé vivre avec sa mère pendant trois semaines

Tijen Onaran évoque leur passé commun en déclarant : "Notre parcours ensemble nous a vus explorer la Cav

Lire aussi: