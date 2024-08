- Reus sur le changement des USA: ne voulait pas rester en Bundesliga

Marco Reus trouve non seulement une carrière de football réussie, mais aussi un mode de vie confortable dans sa nouvelle maison avec le Los Angeles Galaxy. "Vivre ici n'est pas si mal. C'était aussi un facteur important pour pouvoir imaginer ce déménagement rapidement", a déclaré le joueur offensif de 35 ans à Sky TV. Le club de la Major League Soccer a annoncé jeudi que Reus avait signé un contrat jusqu'à la fin de la saison 2026. Il devrait être présenté à Los Angeles plus tard dans la journée.

Le joueur national ancien n'a pas reçu de nouveau contrat de la part de Borussia Dortmund après douze ans. Ainsi, il a pu rejoindre les États-Unis sans frais de transfert. "Pour moi, c'était clair que je ne voulais pas rester en Bundesliga. Et l'Europe n'était pas une option pour moi, car je voulais faire quelque chose de complètement différent à la fin de ma carrière", a déclaré Reus. Il voulait avoir l'opportunité d'être perçu ailleurs, de poursuivre ses études et de voir un horizon différent. "Le contact avec le LA Galaxy est intervenu très tôt, et les discussions se sont très bien déroulées dès le départ", a-t-il expliqué son déménagement en Californie.

Cependant, il va manquer la Bundesliga et surtout le stade de Dortmund, a admis Reus. "Jouer devant 80 000 spectateurs... c'est quelque chose que l'on ne oublie jamais. Aucun stade au monde n'est aussi bruyant. Aucun stade n'attire autant de monde", a déclaré le double vainqueur du titre de footballeur allemand de l'année. En Bundesliga, il avait toujours le soutien des fans, même lors des matchs à l'extérieur.

