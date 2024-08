- Réunion de la session extraordinaire de l'Assemblée législative régionale de Düsseldorf

Après l'incident tragique de coups de couteau à Solingen, une réunion conjointe est prévue par le Comité de l'Intérieur et de l'Intégration du Parlement régional de Rhénanie-du-Nord-Westphalie jeudi. Individuellement, les factions SPD et FDP avaient soumis des demandes de réunions séparées.

Le SPD a plaidé pour que les Comités de l'Intérieur et de l'Intégration se réunissent conjointement. Cependant, le FDP a demandé une réunion spéciale du Comité de l'Intérieur. Les rapports indiquent qu'Angela Erwin (CDU), présidente du Comité de l'Intérieur principal, a organisé une réunion conjointe avec le Comité de l'Intégration jeudi à midi. La réunion devrait se terminer au plus tard après trois heures.

Dans sa demande, le SPD a mentionné l'attaque en question et le passé de l'auteur présumé, qui "résidait dans un centre d'accueil pour réfugiés et était destiné à être expulsé". La demande du FDP a mis en évidence la nécessité pour le ministre de l'Intérieur Herbert Reul (CDU) de fournir "des mises à jour récentes sur l'incident et la réponse globale du gouvernement de l'État".

