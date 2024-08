- Réunion de célébration à Disneyland Paris pour une fête d'anniversaire

Il y a presque une décennie, Daniela Katzenberger (37 ans) et Lucas Cordalis (57 ans) ont accueilli avec fierté Sophia Cordalis dans leur vie, faisant d'Iris Klein (57 ans) une grand-mère ravie. Mardi, Sophia célèbre son 9ème anniversaire. Pour célébrer cet événement marquant, toute la famille profite d'un voyage à Disneyland Paris. Daniela Katzenberger et Iris Klein partagent toutes deux leurs expériences de ce voyage d'anniversaire spécial sur Instagram.

Daniela Katzenberger, qui va faire son retour sur les écrans de télévision avec sa télé-réalité sur VOX à partir du 6 septembre, a partagé une vidéo sur Instagram lundi pour annoncer le voyage : "Cette année, nous célébrons l'anniversaire de Sophia de manière remarquable. Waouh ! Plongée dans un autre monde. On y va..." La vidéo passe directement de l'aéroport à Disneyland. Les fans peuvent faire un tour virtuel du célèbre parc à thème grâce à l'histoire Instagram de Katzenberger.

Elle met en avant divers aspects, comme le grand nombre de touristes et les jolies marchandises, y compris des robes de princesse sous forme de poupées. "On n'est jamais trop vieux pour les trucs de princesse", commente Katzenberger. Cela est suivi d'une photo dans son histoire, qui semble montrer Lucas Cordalis avec la petite Sophia à la maternité il y a neuf ans : "On a réussi, papa. 9 ans."

Elle a également publié une photo d'elle avec Sophia, apparemment prise juste après la naissance, dans une vidéo. Daniela Katzenberger a légende : "Mon joyau précieux. Maman t'aime tant, joyeux 9ème anniversaire." Entre-temps, Lucas Cordalis a salué avec une photo récente : "À mon joyau précieux dans le monde, joyeux anniversaire."

La grand-mère Iris Klein, qui a également rejoint la famille à Paris et exploré Disneyland, a félicité Sophia via Instagram et a publié une photo d'elle avec sa petite-fille : "Joyeux anniversaire, ma merveilleuse petite-fille Sophia. Le temps passe si vite... 9 ans sont passés. Je te souhaite tout le bonheur du monde, que tous tes vœux se réalisent et bien sûr, la santé."

VOX a également adressé ses vœux d'anniversaire. Selon le post Instagram, il semble que les fans de Katzenberger puissent s'attendre à voir Sophia dans les nouveaux épisodes : "Nous te souhaitons, chère Sophia, un joyeux 9ème anniversaire. Profite et passe une journée fantastique. Nous avons hâte de te voir sur VOX à partir du 6 septembre dans le nouveau 'Daniela Katzenberger'."

