Reul propose de révoquer les privilèges de conduite des personnes responsables d'attaques mortelles au couteau.

La hausse de la violence à l'arme blanche en Rhénanie-du-Nord-Westphalie a connu une augmentation significative, avec environ 40 % d'incidents en plus signalés par les autorités en 2023. En réponse, le ministre de l'Intérieur Reul a déclaré la guerre à cette tendance. Pour mettre en œuvre rapidement des changements, Reul a l'intention de se concentrer sur les permis de conduire des auteurs de violences. Reul a expliqué, en référence aux auteurs d'agressions à l'arme blanche, "Il y a l'aspect de l'aptitude au caractère". Les individus ayant un passé criminel doivent être signalés aux autorités de la circulation avec pour objectif de révoquer ou de refuser l'attribution d'un permis de conduire, selon le bureau de Reul. Le ministre a poursuivi, "On peut également obtenir un effet par la porte de derrière". Les autorités de la circulation pourraient alors évaluer si un auteur est apte ou non à obtenir un permis de conduire.

Le ministre Reul a présenté une gamme de mesures pour lutter contre la violence à l'arme blanche, que les autorités policières locales pourraient utiliser comme ligne directrice. Simultanément, Reul a fourni une analyse statistique des crimes à l'arme blanche en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, en déclarant "L'analyse révèle que la violence à l'arme blanche est principalement jeune et masculine". La violence publique à l'arme blanche a augmenté de 42,6 % à 3 536 cas en 2023 en Rhénanie-du-Nord-Westphalie.

La majorité des auteurs, soit 55 %, sont des citoyens allemands, tandis que 45 % n'ont pas de passeport allemand. Inquiet de la surreprésentation des non-citoyens, Reul a commenté "C'est préoccupant que, compte tenu de la part de la population étrangère, ceux qui n'ont pas la citoyenneté allemande soient disproportionnellement représentés". Reul a ajouté que le port de couteaux peut être lié au machisme, ce qui entre en conflit avec les normes sociales.

Reul a suggéré une réponse policière renforcée envers les jeunes réfugiés provenant de sociétés violentes. Ils doivent comprendre que le port de couteaux en public est inutile et indésirable en Allemagne en raison du monopole de la violence de l'État.

À la suite de l'attaque à l'arme blanche à Solingen, le gouvernement fédéral a également présenté des plans pour prévenir les incidents futurs. La coalition du trafic lumineux prévoit de présenter un ensemble de mesures "bientôt", comme l'a déclaré le porte-parole du gouvernement Steffen Hebestreit. Les discussions au sein du gouvernement se poursuivent et les résultats sont attendus "très bientôt". Il y aura également des discussions entre la coalition du trafic lumineux, l'Union de l'opposition et les États fédéraux sur les conséquences de l'attaque présumée islamiste. La date de la première réunion du groupe de travail annoncé par le chancelier Scholz n'a pas encore été annoncée, a révélé Hebestreit. Les discussions porteront sur le rapatriement des demandeurs d'asile rejetés dans leur pays d'origine, la lutte contre le terrorisme islamiste et la réglementation des armes à feu.

