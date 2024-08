- Retour sur la passerelle de Victoria's Secret

En 2018, les anges de Victoria's Secret ont fait leur dernier défilé sur le podium, mais cet automne, le Victoria's Secret Fashion Show fait son grand retour. Les icônes de la beauté Tyra Banks (50) et Gigi Hadid (29) ont annoncé la nouvelle via un post Instagram.

Tyra Banks a défilé neuf fois lors des shows annuels de la marque de lingerie, diffusés à la télévision américaine, attisant jusqu'à 12 millions de téléspectateurs. Malgré la fin du défilé télévisé, Gigi Hadid est restée fidèle à l'empire de la lingerie et a fait partie de l'équipe de tournée de l'année dernière. Toutes deux sont maintenant prêtes à rejoindre à nouveau le Victoria's Secret Show iconique à New York en octobre, comme annoncé sur le compte Instagram officiel de la marque.

Dans la vidéo Instagram, Hadid entre dans le lobby d'un hôtel où Banks l'accueille avec une invitation au défilé, portant un tee-shirt et une veste promotionnels pour l'événement de cette année. La légende dit : "Désolé, on n'a pas pu écrire de légende, on était trop occupés à ramasser notre mâchoire par terre quand Tyra Banks et Gigi Hadid ont distribué les invitations pour le VSFS. Vous voyez ce que c'est."

Réunion de top models

La marque de lingerie a révélé que d'autres mannequins comme Candice Swanepoel (35), Imaan Hammam (27), Grace Elizabeth (27), Taylor Hill (28) et le mannequin en taille plus Paloma Elsesser (32) participeront.

En mai, Victoria's Secret a annoncé sur Instagram le retour du défilé à l'automne : "Nous avons écouté, et nous sommes de retour. Le Victoria's Secret Fashion Show revient pour représenter ce que nous sommes aujourd'hui, avec tout le glamour, la mode, la musique et les ailes que vous avez toujours aimés."

Inclusif, moderne, créé par des femmes, pour des femmes

Le défilé de 2024 devrait être plus inclusif que ses prédécesseurs. "Le Victoria's Secret Fashion Show 2024 offrira tout ce que nos clientes attendent - glamour, mode, fun, ailes, divertissement. Mais avec un regard fort et moderne qui représente qui nous sommes aujourd'hui", a annoncé la marque en mai. "Nous sommes impatients de présenter une version féminine de cette marque légendaire plus tard cette année !"

La présentation des dernières tendances en matière de lingerie s'est transformée en un spectacle au fil des ans, mettant en scène des tops models comme Heidi Klum (51) et des artistes de premier plan. Le titre d'ange de Victoria's Secret a été décerné à de nombreuses mannequins. Cependant, suite aux critiques pour son manque d'inclusivité, le défilé a été annulé en 2019. En 2023, les organisateurs ont lancé "La Tournée".

