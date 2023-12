Faits marquants de l'histoire

Retour en noir : Renault revient en F1

Renault dévoile sa nouvelle équipe pour la saison 2016

Magnussen et Palmer seront les pilotes principaux

L'équipe française revient en F1 après cinq ans d'absence

Elle continuera à fournir des moteurs à Red Bull

Renault fera un retour complet en F1 cette année, après avoir racheté l'équipe qu'il a vendue en plusieurs étapes à partir de 2010.

Il a rebaptisé la marque Lotus - l'un des noms les plus célèbres du sport - et a dévoilé mercredi une livrée noire pour l'équipe et une nouvelle liste de pilotes.

"C'est la voiture qui sera testée à Barcelone dans deux semaines", a déclaré Jérôme Stoll, directeur de Renault Sport. "C'est une livrée élégante. Sera-t-elle noire lors de la course d'ouverture de la saison à Melbourne ? C'est possible. Vous verrez, mais l'élégance restera la même".

La société française a déclaré qu'elle souhaitait utiliser la F1 pour promouvoir sa marque auprès d'un public plus large, tout en continuant à utiliser la Formule E pour présenter les voitures électriques de sa gamme.

"Les sports mécaniques stimulent toujours l'imagination des passionnés et des conducteurs de tous les jours, et nous mettons en place un programme complet aujourd'hui", a déclaré le PDG Carlos Ghosn.

"La Formule 1 représente une part importante de nos efforts pour accroître la notoriété de Renault, en particulier sur les marchés où Renault est un nouveau venu, et elle améliorera le transfert des technologies de la piste à nos voitures de route.

En lançant son nouveau programme de sport automobile, Renault a rappelé ses succès passés dans le transfert de technologies pionnières de la F1 vers le marché grand public - comme les moteurs turbocompressés qu'il a conçus en 1977, et la collaboration avec l'équipe Williams qui a conduit au succès de son modèle Clio, l'un des deux seuls véhicules à avoir été nommé deux fois meilleur véhicule d'Europe.

Les châssis des voitures de F1 continueront d'être créés à la base britannique de Renault à Enstone, tandis que les moteurs seront développés au siège de l'entreprise à Viry-Chatillon, avec un nouveau programme d'Infiniti, partenaire de Nissan, pour "améliorer" sa deuxième génération de systèmes de récupération d'énergie (ERS).

Renault continuera à fournir l'unité de puissance de Red Bull pour une nouvelle saison, malgré les tensions liées à un manque de performance perçu en 2014-15 (après une série de quatre titres mondiaux successifs) qui menaçait de mettre fin à leur relation. Red Bull, cependant, fournira ses propres composants ERS.

Alors que les dirigeants de Renault estimaient qu'ils ne bénéficiaient que de peu d'exposition positive grâce à l'accord avec Red Bull, ils espèrent qu'un retour complet sur le circuit de F1 pourra avoir un impact similaire aux jours de gloire de ses équipes championnes de 2005 et 2006 - ses seuls succès absolus.

Depuis ses débuts en F1, Renault a contribué à 12 titres de pilotes, 11 couronnes de constructeurs et 168 victoires en Grand Prix.

Mercredi, Renault a confirmé que l'ancien pilote McLaren Kevin Magnussen remplacerait Pastor Maldonado pour la saison 2016.

Le Danois, âgé de 23 ans, sera aligné aux côtés de la recrue britannique Jolyon Palmer, après avoir été relégué à un rôle de réserve chez McLaren l'année dernière suite à l'arrivée de l'ancienne star de Renault et de Ferrari Fernando Alonso.

Le lucratif contrat de sponsoring de Maldonado avec le gouvernement vénézuélien aurait joué un rôle important dans le maintien en piste de l'équipe Lotus à court d'argent, mais ses performances irrégulières lui ont valu le surnom douteux de "Crashtor".

Il n'a participé qu'à 10 courses sur 19 la saison dernière, mais a marqué 27 points, contre seulement deux en 2014.

Palmer a été pilote d'essai pour Lotus l'année dernière et remplace Romain Grosjean, qui a rejoint la nouvelle équipe Haas, la première marque de F1 dirigée par des Américains depuis 30 ans.

Le Français Esteban Ocon, 19 ans, qui a remporté le titre en GP3 Series l'an dernier, sera le pilote de réserve de Renault.

Renault a connu le succès en Formule E, remportant le titre d'équipe lors de la saison inaugurale 2014-15. Sébastien Buemi a remporté deux des trois premières manches de la saison 2015-16 pour l'écurie Renault e.dams.

Source: edition.cnn.com