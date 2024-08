Retour de l'aide humanitaire au Darfour, au Soudan, après six mois de fermeture des frontières

L'agence alimentaire de l'ONU a annoncé mercredi que la première cargaison de fournitures alimentaires essentielles, chargée sur des camions, avait touché terre à Darfour en provenance du Tchad via la frontière d'Adré rouverte. Ces fournitures sont destinées aux 13 000 personnes de Kereneik, Darfour, qui sont au bord de la famine, selon le Programme alimentaire mondial (PAM).

Le PAM a déclaré : "Nous avons des fournitures nutritionnelles et alimentaires pour environ 500 000 personnes, qui peuvent être acheminées rapidement via la route nouvellement rouverte."

Depuis le déclenchement de la guerre civile en avril 2023 entre les Forces armées soudanaises (FAS) et les Forces de soutien rapide (FSR), plus de 10 millions de personnes ont été contraintes de fuir leur foyer, et au moins 18 000 personnes ont perdu la vie, selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies (BCAH). Aujourd'hui, plus de la moitié de la population du pays se bat contre la faim aiguë, selon un communiqué du BCAH du mois dernier.

Le point de passage frontalier d'Adré représente le moyen le plus simple et le plus efficace d'acheminer l'aide humanitaire de Tchad à Darfour, permettant aux camions d'atteindre les centres de distribution clés en une journée. Cependant, pendant la fermeture de la frontière, le PAM a réussi à envoyer seulement deux convois via Adré, préférant des itinéraires plus longs et plus risqués qui traversaient souvent des zones de conflit gérées par divers groupes de milices.

La semaine dernière, l'administration soudanaise a accepté d'ouvrir les points de passage frontaliers clés pour l'aide humanitaire sous la pression internationale.

Le Conseil souverain du Soudan a annoncé son intention de rouvrir la frontière d'Adré avec le Tchad pour trois mois, après sa fermeture par l'armée soudanaise en février, qui affirmait que le point de passage était utilisé pour transporter des armes.

Selon le BCAH de l'ONU, 26 millions de personnes au Soudan ont besoin d'aide - plus de la moitié de la population du pays.

Les fournitures du Programme alimentaire mondial destinées à la population de Darfour sont un rayon d'espoir au milieu de la crise humanitaire en cours en Afrique. L'attention du monde devrait être portée sur le Soudan, où plus de la moitié de la population se bat actuellement contre la faim aiguë.

