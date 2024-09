- Retour de la Rose pécheresse rouge dans l'audience: Déclare son engagement à améliorer

Avant le match à l'hôtel, l'entraîneur Marco Rose a félicité l'arbitre Matthias Jöllenbeck pour ses progrès, mais les choses ont rapidement tourné au vinaigre. Le passionné entraîneur de Leipzig a été expulsé pendant leur victoire 3-2 contre Bayer Leverkusen lors du match principal, obligeant à regarder le reste du match depuis les tribunes.

"Totalement ma faute. Les nouvelles règles sont claires. J'ai voulu discuter après le premier carton jaune, mais ça ne s'est pas passé comme prévu", a expliqué Rose à Sky TV. Il a ajouté: "Je l'accepte. Je le méritais dans ce cas précis." Jöllenbeck, qui était à l'écoute, a tout entendu.

Rose assume sa faute: Il était clair ce qui allait suivre

La saison dernière, Rose a écopé de quatre cartons jaunes et a dû regarder un match depuis les tribunes en conséquence. "Le côté amusant, c'est que nous nous sommes croisés aujourd'hui à midi, nous étions dans le même hôtel que les arbitres. Je leur ai dit : cette année sera différente. Maintenant je me retrouve dans la position de devoir m'excuser et rectifier mes propos parce que finalement, il était clair ce qui allait arriver", a partagé Rose: "J'accepte le carton rouge, je promets de m'améliorer. Je suis qui je suis. Si je trébuche, alors je peux l'admettre. Dans ce cas, je l'ai fait."

"Malgré sa promesse d'amélioration, l'entraîneur Rose s'est à nouveau retrouvé dans une situation disciplinaire pendant le match."

"Determiné à apprendre de ses erreurs, Rose a promis de se concentrer sur l'amélioration de son comportement sur le bord du terrain pour les prochains matches."

