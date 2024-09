Retour anticipé de la croissance économique, qui est imminente vers la fin de l'année.

L'économie allemande ne devrait pas rebondir immédiatement, selon le gouvernement allemand. Selon le rapport mensuel du ministère fédéral de l'Économie, "une reprise économique ne pourrait se produire qu'à la fin de l'année". Les commandes en baisse et une tendance à des nouvelles commandes encore plus faibles ont eu un impact négatif sur l'industrie dépendante des exportations. L'état des secteurs axés sur la consommation, comme le commerce de détail, les transports et l'hôtellerie, devrait également rester défavorable.

L'inflation a diminué et il y a eu une augmentation significative du pouvoir d'achat, mais la confiance des consommateurs a diminué. La Coupe d'Europe de football n'a pas semblé influencer de manière significative la dépense des consommateurs, comme souligné, en référence au tournoi organisé en Allemagne du 14 juin au 14 juillet.

La faible économie a un impact croissant sur le marché du travail, comme souligné par le ministère, dirigé par le ministre Robert Habeck. "Les indicateurs ne suggèrent pas un retournement immédiat, il n'y a donc actuellement aucun signe de récupération du marché du travail dans la deuxième moitié de l'année." Même des augmentations significatives des salaires réels ne améliorent pas le sentiment des consommateurs en raison des préoccupations croissantes concernant la sécurité de l'emploi.

Le PIB de l'Allemagne, la plus grande économie d'Europe, a rétréci de 0,1 % au printemps. Il avait encore augmenté de 0,2 % au premier trimestre. Les principales institutions ont revu à la baisse leurs prévisions économiques dans leurs prévisions automnales.

Par exemple, l'Institut allemand de recherche économique (IfW) prévoit maintenant une contraction du PIB allemand de 0,1 % cette année. Ils avaient anticipé une croissance de 0,2 % en juin. Pour l'année prochaine, l'IfW a drastiquement réduit sa prévision - de 1,1 à 0,5 %.

La reprise économique, mentionnée dans le rapport du ministère fédéral de l'Économie, est attendue vers la fin de l'année, marquant la fin de l'année avec quelques changements économiques positifs. Malgré la diminution de l'inflation et l'augmentation du pouvoir d'achat, la confiance des consommateurs est restée faible, laissant présager des défis même vers la fin de l'année.

Lire aussi: