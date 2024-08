Retour à votre emploi régulier après une interruption: guide.

Procrastiner dans le choix d'une destination de vacances jusqu'à la dernière minute peut mener au chaos une fois de retour au travail. Ce comportement déclenche souvent ce que l'on appelle le "syndrome post-vacances". Voici comment éviter de tomber dans ce piège.

1. Prendre du temps pour soi

Si possible, ne rentrez pas chez vous le dernier jour de vos vacances. La transition vers le travail sera plus facile. L'IFBG recommande de maintenir une partie de la détente acquise pendant vos vacances - comme déguster de la nourriture italienne chez vous après un voyage en Italie ou réserver du temps pour la méditation et les exercices de pleine conscience. INQA recommande de commencer votre première journée de travail sans rendez-vous pour créer un environnement paisible et avoir une vue d'ensemble claire.**

2. Raccourcir votre semaine de travail

Au lieu de commencer une semaine de travail complète immédiatement après vos vacances, envisagez de la raccourcir à quelques jours. L'IFBG suggère de commencer un mercredi ou jeudi si possible. Avec une semaine de travail plus courte, le week-end est juste à portée de main, aidant à atténuer la déprime post-vacances.**

3. N'hésitez pas à mentir un peu

Selon les conseils d'INQA, si vous voulez vous donner un peu de répit, prolongez votre message d'absence par au moins une journée supplémentaire. Cela peut inciter vos collègues à attendre un peu plus longtemps avant de vous appeler ou de vous envoyer des e-mails.**

Les employeurs peuvent remarquer une baisse de la productivité et de la motivation de leurs employés après leurs vacances en raison du syndrome post-vacances. Pour aider à atténuer cela, encourager des messages d'absence prolongés ou des semaines de travail démarrant plus tard peut permettre aux employés de revenir au travail à un rythme plus détendu.**

