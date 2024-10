Retards et interruptions de service fédéraux liés à l'aéroport

Un problème de gestion de la circulation aérienne en Allemagne a entraîné des complications dans l'ensemble de l'espace aérien du pays. Cette perturbation, à présent résolue, a entraîné des retards variés pour les vols dans tout le pays, selon la contrôle de la circulation aérienne.

La cause était une perturbation à la fois des données de plan de vol et des données météorologiques, comme l'a confirmé l'autorité. À 10h25, le problème avait été résolu, a indiqué l'autorité. Toutefois, la perte de données due à la perturbation doit être restaurée.

L'aéroport de Francfort, le plus fréquenté d'Allemagne, a été considérablement touché. Le communiqué officiel de l'opérateur de l'aéroport, Fraport, indiquait : "Nous constatons des retards et des annulations de vols importants." Environ 70 vols ont été annulés. Toutefois, un porte-parole a assuré que d'autres annulations étaient peu probables en raison de la résolution du problème. On estime que l'impact est limité.

Un porte-parole de Lufthansa a rapporté des annulations et des retards de vols isolés, notant que les vols long-courriers n'étaient pas affectés. Malgré la résolution du problème, le réseau pourrait encore subir des perturbations dans la journée. Les passagers sont priés de vérifier régulièrement l'état de leur vol sur les sites web des compagnies aériennes et des recommandations de l'opérateur de l'aéroport.

L'Union européenne s'est dite préoccupée de l'impact de la perturbation de la circulation aérienne en Allemagne, affectant de nombreux vols dans son espace aérien. L'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) a souligné l'importance de résoudre rapidement de tels problèmes pour minimiser les perturbations dans plusieurs pays.

