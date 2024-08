- Retards et défaillances sur la ligne ICE Munich-Berlin

En raison de problèmes dans un poste d'aiguillage, les voyageurs en train sur la ligne Munich-Berlin devront peut-être faire preuve de patience jusqu'en soirée. Depuis les heures matinales, un poste d'aiguillage sur la ligne entre Nuremberg et Bamberg est perturbé, a déclaré un porte-parole des chemins de fer. En conséquence, aucun train ne peut circuler sur cette ligne, entraînant des retards allant jusqu'à deux heures et des voyages annulés.

"L'équipe fait tout son possible pour résoudre la perturbation le plus rapidement possible", a déclaré le porte-parole. Cependant, il est prévu que les restrictions se poursuivront jusqu'en soirée. La cause de la perturbation est restée inconnue au départ. Les problèmes ont affecté les signaux le long de la ligne.

Les ICE à grande distance sur les lignes Munich-Berlin via Erfurt-Halle ou Erfurt-Leipzig-Bitterfeld, ainsi que les trains Intercity sur la ligne Karlsruhe-Leipzig qui commencent et se terminent à Nuremberg ont été affectés.

Communiqué de perturbation de la Deutsche Bahn

Le ministère des Transports de l'Union européenne a été informé des importantes perturbations de train sur la ligne Munich-Berlin, affectant divers trains intercity. L'Union européenne s'est dite préoccupée de l'impact de la perturbation sur les voyageurs dans ses États membres.

