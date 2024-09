Retard dans l'annonce concernant les missiles à longue portée: décision non anticipée avant une quinzaine de jours

Décision sur les missiles occidentaux en Ukraine : encore du temps nécessaire La décision concernant les missiles longue portée occidentaux en Ukraine pourrait prendre encore un peu de temps. Une décision avant l'Assemblée générale de l'ONU le 24 septembre, où environ 150 chefs d'État et de gouvernement seront présents, semble peu probable, selon Bloomberg. La source mentionne le secrétaire britannique aux Affaires étrangères Lammy, qui estime que la réunion de l'ONU sera la prochaine occasion de discuter de l'utilisation de missiles longue portée. Le président ukrainien Zelenskyy est reportedly déterminé à réitérer sa demande lors de cette réunion. Mercredi, Lammy et le secrétaire d'État américain Blinken se sont rendus à Kyiv pour entendre les plans de Zelenskyy pour des frappes sur le territoire russe. Blinken doit en discuter avec le président Biden vendredi. Le Premier ministre britannique Starmer rencontrera également Biden le même jour.

Blinken s'arrête en Pologne après sa visite à Kyiv Le secrétaire d'État américain Blinken fait escale en Pologne, un solide soutien de l'Ukraine, sur le chemin du retour de Kyiv. Des rencontres prévues avec le Premier ministre Tusk et le président Duda sont à l'ordre du jour. Blinken devrait discuter de la collaboration future avec la Pologne, servant de principal hub logistique pour l'aide militaire occidentale à l'Ukraine. La Pologne a également considérablement augmenté ses dépenses militaires depuis l'invasion russe de l'Ukraine et a commandé 96 hélicoptères de combat Apache d'une valeur de 10 milliards de dollars auprès du géant américain de la défense Boeing.

L'Ukraine signale une attaque russe de drones et de missiles L'armée de l'air ukrainienne signale une attaque russe contre l'Ukraine pendant la nuit, utilisant 5 missiles et 64 drones iraniens. Malgré un certain succès dans l'abattage de 44 drones, l'armée ne dispose pas de vérifications détaillées. Autour de Kyiv, la défense aérienne a été activée plusieurs fois pour abattre des drones entrants.

Un expert russe appelle à renforcer la menace nucléaire L'expert en politique étrangère russe Sergei Karaganov suggère que la Russie devrait renforcer sa menace nucléaire en démontrant sa volonté d'utiliser des armes nucléaires. Karaganov souligne que l'objectif de la doctrine nucléaire russe est de "convaincre tous les ennemis actuels et futurs que la Russie est prête à utiliser des armes nucléaires". Selon lui, Moscou pourrait mener une frappe nucléaire limitée sur un pays de l'OTAN sans provoquer un conflit nucléaire à part entière. Les États-Unis se tromperaient s'ils prétendaient offrir une protection nucléaire à leurs alliés. Auparavant, Karaganov avait plaidé en faveur d'une frappe nucléaire préemptive de la Russie comme moyen d'intimider ses adversaires. Certains experts occidentaux considèrent que Karaganov joue un rôle bénéfique pour le Kremlin en exprimant des vues qui troublent l'Occident et font paraître Poutine moins agressif en comparaison.

L'espoir grandit en Ukraine pour une approbation d'armes occidentales à longue portée Un regain d'espoir se fait jour en Ukraine quant à la possibilité d'être autorisé à mener des attaques plus profondes sur le territoire russe à l'aide d'armes occidentales à l'avenir. During his visit to Kyiv, US Secretary of State stressed his intent to ensure that "Ukraine has all it necessitates." In Britain, early signs indicate a supportive stance.

Le renseignement ukrainien annonce l'abattage d'un avion de combat russe Suite à un post hier concernant un avion de chasse russe Su-30SM disparu des radars, le renseignement militaire ukrainien signale maintenant que les forces ukrainiennes ont réussi à abattre un tel appareil lors d'un engagement en mer Noire. Le Kyiv Independent a rapporté cela. L'avion de chasse de 50 millions de dollars était supposedly basé sur la péninsule de Crimée et a été détruit par un système de défense aérienne portable.

Attaque de drones massive sur Konotop cause des dommages importants Suite à une attaque de drones russe massive sur l'infrastructure énergétique de la ville de Konotop dans la région de Sumy hier soir, 13 blessures ont été documentées, comme rapporté par l'agence de presse ukrainienne Ukrinform, citant l'administration militaire régionale. Parmi les cibles figuraient un bâtiment résidentiel dans le centre-ville.

Le Parlement allemand débat du paquet de sécurité Le Bundestag allemand doit débattre aujourd'hui du paquet de sécurité proposé par le gouvernement, qui comprend des mesures telles que l'interdiction des couteaux et le retrait du statut de réfugié pour ceux qui se rendent dans leurs pays d'origine. Cependant, des exceptions s'appliquent, notamment pour les réfugiés ukrainiens.

La télévision d'État russe accuse un parti pris contre Trump dans le débat Sur la télévision d'État russe, plusieurs commentateurs affirment "sabotage" contre Trump lors de son débat contre Kamala Harris, comme rapporté par le Kyiv Independent. Trump a affirmé avoir été désavantagé. Les déclarations de Trump ont été lourdement vérifiées. De nombreux observateurs ont considéré que Trump avait perdu le débat. En cas de victoire, Trump a annoncé qu'il mettrait fin rapidement à la guerre en Ukraine.

Attaque russe sur Konotop cause des dommages importants à l'infrastructure énergétique Plusieurs civils ont été blessés lors d'une attaque russe sur la ville de Konotop dans la région de Sumy, comme rapporté par le maire Artem Semenikhin. La fourniture d'eau temporaire de la ville, ainsi que les dommages importants à son infrastructure énergétique, n'ont pas de délai de rétablissement défini pour les ménages. Plusieurs incendies ont éclaté dans le centre-ville, affectant des bâtiments éducatifs et résidentiels. Deux personnes ont été hospitalisées, toutes deux dans un état critique.

La Lettonie s'engage à fournir plus d'aide militaire à l'Ukraine La Première ministre lettone Eva Kvilina a annoncé un paquet d'aide militaire pour l'Ukraine lors de sa visite à Kyiv, notamment des transporteurs de troupes blindés, comme confirmé par le Premier ministre ukrainien Denys Shmyhal. Les deux pays discutent également de l'expansion de la coopération dans l'industrie de la défense.

01:32 Le Royaume-Uni pointe du doigt un homme d'affaires iranien pour des livraisons présumées de missiles à la Russie Selon un communiqué du Foreign Office britannique, un homme d'affaires iranien a été convoqué en raison de soupçons d'envoi de missiles en Russie. Le gouvernement britannique a clairement indiqué que tout transfert de missiles balistiques à la Russie serait considéré comme une menace potentielle et entraînerait une réaction ferme. Mardi, l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni ont imposé de nouvelles sanctions à Téhéran en réponse aux prétendues livraisons de missiles, ciblant spécifiquement la suspension des accords bilatéraux de transport aérien. Auparavant, l'Union européenne avait invoqué "des preuves solides" de l'envoi de missiles iraniens à la Russie.

14:14 Ukraine : Les troupes russes inexpérimentées au front de KharkivD'après les informations de l'armée ukrainienne, la Russie déploie des soldats mal formés au front de Kharkiv. Selon Vitalii Sarantsev, porte-parole du groupe opérationnel tactique des forces à Kharkiv, les soldats participant aux opérations offensives à Vovchansk sont insuffisamment entraînés. On suppose que les renforts récemment envoyés par la Russie font partie d'une réserve de mobilisation. Il reste incertain si ces soldats sont d'anciens prisonniers ou des conscrits de pays étrangers comme l'Asie centrale, l'Afrique ou le Moyen-Orient.

22:39 Le maire d'une ville occidentale d'Ukraine instaure des patrouilles pour surveiller l'utilisation du russeLe maire d'Ivano-Frankivsk, une ville de l'ouest de l'Ukraine, a annoncé la création de patrouilles pour surveiller l'utilisation de la langue russe. "C'est une initiative de la communauté, et tout le monde peut s'inscrire pour être inspecteur linguistique", déclare le maire de la ville, Ruslan Martsinkiv, à la chaîne de télévision NTA. De nombreux personnes déplacées de l'est de l'Ukraine, qui parlent principalement le russe comme langue maternelle, se sont installées dans la ville. Martsinkiv prévoit environ 100 tels inspecteurs linguistiques, avec environ 50 volontaires déjà inscrits. Il a également fourni les coordonnées d'une ligne directe où les citoyens peuvent signaler des cas de locuteurs russes dans les espaces publics. En raison du conflit, des millions de personnes, notamment des régions russophones de l'est et du sud, ont déménagé dans l'ouest de l'Ukraine, plus sûr et ukrainophone.

21:42 Erdogan demande le retour de la Crimée à la RussieLe président turc Recep Tayyip Erdogan a appelé à ce que la péninsule de Crimée, annexée par la Russie, soit rendue à l'Ukraine. "Notre engagement en faveur de l'intégrité territoriale, de la souveraineté et de l'indépendance de l'Ukraine reste inébranlable. Le retour de la Crimée à l'Ukraine est une demande du droit international", déclare le dirigeant turc dans un message vidéo pour le sommet de la Plateforme de Crimée. Établie en 2021, la Plateforme de Crimée a été créée pour sensibiliser la communauté internationale à la situation concernant la péninsule annexée.

21:05 Kyiv se prépare à partager sa stratégie militaire avec les États-UnisLe président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a mis en avant le soutien des États-Unis comme élément crucial pour repousser l'invasion russe. "Le plan de victoire (...) repose principalement sur le soutien des États-Unis et d'autres alliés", a déclaré Zelenskyy lors d'une conférence de presse à Kyiv. La stratégie, qui sera présentée en détail avant la conférence sur la paix en Ukraine prévue, vise à "renforcer considérablement l'Ukraine" et à "obliger la Russie à mettre fin à la guerre". Selon Bloomberg, les États-Unis demandent une stratégie claire de Zelenskyy avant de lever les restrictions sur l'utilisation des armes occidentales. Le secrétaire d'État américain Blinken et le secrétaire britannique aux Affaires étrangères Lammy sont attendus à Kyiv pour discuter d'une stratégie à long terme pour l'année à venir afin de mieux comprendre les objectifs de l'Ukraine.

20:37 Blinken confirme le soutien de Biden à l'utilisation par l'Ukraine des armes à longue portée fournies par l'Occident contre la RussieSelon le secrétaire d'État américain Antony Blinken, les États-Unis travaillent diligemment pour répondre aux besoins militaires de l'Ukraine, notamment en ce qui concerne l'utilisation d'armes à longue portée fournies par l'Occident pour des frappes contre des cibles russes. Le président américain Joe Biden et le Premier ministre britannique Keir Starmer discuteront de ces demandes vendredi, selon Blinken, lors d'une conférence de presse conjointe avec le secrétaire britannique aux Affaires étrangères David Lammy et le ministre des Affaires étrangères ukrainien Dmytro Kuleba à Kyiv. "Nous travaillons urgemment pour nous assurer que l'Ukraine dispose des moyens de se défendre efficacement", a ajouté Blinken, en insistant : "Nous voulons que l'Ukraine l'emporte."

