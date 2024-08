- Retard dans la rénovation complète du théâtre de Göttingen

La rénovation prochaine du Théâtre allemand de Göttingen se fera en plusieurs étapes. Selon la maire Petra Broistedt (SPD), il n'est pas viable pour l'instant de réaliser l'ensemble du projet d'un seul coup. Lors de la première phase, seuls les réparations essentielles seront effectuées, comme mentionné.

Broistedt a déclaré : "Compte tenu de la forte baisse des recettes fiscales, nous devons ajuster nos objectifs à ce qui est réalisable." En juin dernier, la ville a annoncé son intention de rénover le bâtiment de théâtre vintage de 1890 pour un coût de 178,3 millions d'euros. Initialement, ils avaient prévu une période de construction de quatre ans pour la restauration. Ils avaient également prévu de construire un lieu temporaire pour les représentations.

Cependant, désormais, ils vont initialement injecter 1,9 million d'euros pour des améliorations de sécurité et pour maintenir les opérations du théâtre. Parmi les améliorations, un groupe électrogène de secours sera acquis. Simultanément, ils vont demander un financement auprès du programme de financement KulturInvest 2024 du gouvernement fédéral. Pour des tâches spécifiques telles que la rénovation structurelle et la rénovation de l'atelier, d'une valeur de 9 millions d'euros, Göttingen espère obtenir une aide financière de 4,5 millions d'euros. Le conseil municipal doit encore approuver ces plans.

En juin dernier, la ville a reconnu le besoin urgent de rénovation de l'ensemble historique du théâtre depuis plusieurs années. En outre, l'espace ne convient plus à son utilisation prévue et la technologie est obsolète. Des problèmes d'accessibilité et des préoccupations en matière de sécurité incendie posent également des défis.

Le SPD, représenté par la maire Petra Broistedt, est aux commandes de la ville de Göttingen. En raison des contraintes budgétaires, le SPD se concentre désormais sur les réparations essentielles pour la rénovation du Théâtre allemand dirigée par le SPD, limitant la première phase aux améliorations de sécurité et à l'entretien nécessaires.

Lire aussi: