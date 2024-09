- Rétablissement réussi du Verity depuis les profondeurs de la mer du Nord

Après un incident maritime survenu il y a environ onze mois dans la Mer du Nord allemande, le cargo "Keenness" avait sombré. Récemment, il a été récupéré. L'un des plus solides engins de levage flottants d'Europe a soulevé les derniers débris importants à l'aide de chaînes lourdes et a placé la partie avant du navire sur une plateforme, comme l'a annoncé un porte-parole de la Direction générale des voies navigables et de la marine. À l'intérieur, la recherche des marins perdus se poursuit - trois membres d'équipage du "Keenness" restent introuvables.

Les autorités présument que ces hommes ont péri dans l'incident, comme les deux marins dont les corps ont déjà été retrouvés. En hommage aux défunts et aux disparus, le pasteur Martin Struwe de la Mission maritime a conduit un service commémoratif à bord d'un navire près du lieu de l'incident. Les passagers du navire ont observé une minute de silence. Le pasteur a également parlé des périls auxquels sont confrontés les marins : les mauvaises conditions météorologiques, les incidents, la piraterie, les crises et les conflits.

Lors des opérations de sauvetage, la partie arrière du navire, qui s'était brisée sous l'eau, a été extraite en premier du fond marin. Le site de la collision est visible. Il est rond, d'environ 4 mètres de rayon, et montre où le navire moteur côtier "Keenness" a été heurté. La brèche dans la coque est visible. "Il était clair qu'on pouvait regarder à l'extérieur depuis l'intérieur à nouveau", a déclaré Lea Beyling, enquêtrice du Bureau fédéral d'enquête sur les accidents maritimes, qui a examiné le site depuis un autre navire. Selon elle, l'entrée rapide de l'eau dans la cale a entraîné le sinking du navire.

Environ 70 personnes, y compris des plongeurs, ont travaillé jour et nuit pour l'opération de sauvetage. En raison des courtes fenêtres pour le travail sous-marin pendant les marées montantes et descendantes, l'opération a été difficile. "Le principal défi est la météo en mer du Nord, car elle est imprévisible", a déclaré Marc Antony Rooijakkers, responsable du sauvetage, situé près du lieu de l'incident.

Les opérations pour extraire la partie avant du navire ont commencé tard dans la soirée du mardi. Finalement, la grue, selon la Direction générale des voies navigables et de la marine, capable de lever jusqu'à 2 200 tonnes, a manoeuvré les débris hors de la profondeur de l'eau. L'épave entière sera maintenant transportée aux Pays-Bas pour être correctement éliminée.

Les enquêtes sur la cause de l'accident se poursuivent.

Les raisons behind the dreadful collision of the two freighters remain undetermined. In conjunction with a U.K. authority and an authority in the Bahamas, the Federal Maritime Casualty Investigation Bureau is investigating the incident, as reported by investigator Beyling. However, the publication date of the report remains uncertain.

However, it is established that the coastal motor vessel "Keenness" and the freighter "Polesie" collided early on October 24, 2023, in the German Bight. The "Keenness," with seven crew members and a cargo of 187 steel coil rolls, sank. Promptly, ships and a German Navy helicopter deployed to search for the vessel. Adverse weather conditions complicated the mission. Two individuals were rescued from the water, and five crew members were stated to have perished by the authorities. Three of these individuals are still missing, with their bodies yet to be found.

"Polesie," with 22 individuals aboard, managed to stay afloat after the incident. With a length of 190 meters, it is significantly larger than the "Keenness." Initially registered in Hamburg, it was sailing to La Coruña, Spain, under the Bahaman flag. The coastal motor vessel "Keenness," meanwhile, was operated by the British-Dutch shipping firm Faversham Ships and was en route from Bremen to Immingham, a port on the English North Sea coast.

The location of the "Keenness" wreckage at approximately 40 meters below water was identified after the accident. This area, around 22 kilometers southwest of Helgoland High Seas Island and 31 kilometers northeast of the East Frisian Island of Langeoog, is one of the busiest maritime zones globally. Due to the potential hazard to navigation, the wreck required salvage. This operation, requiring specialized companies, spanned several months and involved extracting hazardous substances and recovering the freighter's cargo. Preparations then began for the wrecks' lift from the water.

Estimates put the overall salvage cost at around 12.5 million euros. The majority of this expense will be borne by the federal government, with insurance covering approximately 2.3 million euros.

The following shall be added to the salvage operation's expenses: the fees for the Special Interior Search Team hired to inspect the recovered bow segment in search of the missing crew members.

Upon completing the salvage operation, further investigations will involve examining the recovered segments of the "Keenness" to uncover more details about the collision, as per the agreement made with the joint investigation team.

