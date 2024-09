Rétablissement rapide de la structure physique à sa position initiale

Si vous examinez attentivement votre reflet dans le miroir, vous pourriez remarquer que l'une de vos épaules semble légèrement plus haute que l'autre. Ce phénomène est courant chez de nombreuses personnes, selon le physiothérapeute Alexander Srokovskyi de Baden-Baden.

À long terme, ce déséquilibre peut entraîner des problèmes, causant tension et douleur. Srokovskyi souligne l'importance de traiter cette question de manière proactive avant qu'elle ne s'aggrave. Mais comment y parvenir ?

À votre avis, pourquoi est-il essentiel de maintenir une bonne posture corporelle ?

Alexander Srokovskyi : Tout désalignement, même minime, signifie que d'un côté du corps, les structures sont plus sollicitées que de l'autre. Le corps est déséquilibré. Nous avons tendance à utiliser davantage les structures d'un côté du corps.

Par exemple, si l'omoplate gauche est légèrement élevée par rapport à la droite, cela crée une tension entre les omoplates. Cela peut entraîner une tension dans la région de l'épaule gauche.

Une telle posture déséquilibrée peut provoquer divers symptômes bénins. Par exemple, vous pourriez entendre un bruit de cliquetis au même endroit chaque fois que vous vous levez le matin.

De nombreuses personnes ignorent cela ou disent : "Un peu de travers, c'est normal." Cependant, je vous encourage à prendre cela au sérieux et à l'intégrer dans votre routine d'exercice et par une bonne discipline posturale.

Mots-clés : Discipline posturale : que pouvez-vous faire ?

Ces fameux déséquilibres proviennent souvent des activités quotidiennes. Un exemple typique est la conduite automobile. Le bras gauche atteint le volant et est en position plus haute, tandis que la main droite est plus basse lors du passage des vitesses.

Au bureau également : l'écran est généralement légèrement sur la droite ou la gauche. La plupart des gens se penchent plus d'un côté en étant assis à un bureau. Mais ce n'est pas seulement le cas des métiers de bureau ; un caissier, par exemple, doit effectuer le même mouvement monotone en tirant des produits dans la même direction sur le comptoir.

Alors, si possible, essayez d'ajuster certains aspects de votre vie quotidienne pour pouvoir les utiliser des deux côtés. Par exemple, déplacez votre bureau de sorte que vous tourniez également la tête dans la direction opposée de temps en temps. Vous n'avez pas besoin de le faire tous les jours, une routine hebdomadaire ou bihebdomadaire suffit. Il est préférable de se rappeler ou de mettre une alarme.

Et pendant la conduite, faites attention à utiliser votre bras droit plus fréquemment, peut-être même en le posant sur le volant pour créer un équilibre.

Avez-vous un exemple d'exercice qui peut contrecarrer cela ?

Si votre épaule gauche est plus haute, ce qui est courant chez de nombreuses personnes : Asseyez-vous sur une chaise. Gardez votre jambe droite sur le sol, étendez votre jambe gauche et placez-la sur une autre chaise. Tirez vos orteils vers vous.

Maintenant, étendez votre bras gauche devant vous et écartez vos doigts. Ensuite, avec votre main droite, entourez votre poignet gauche, en formant une sorte de cadran d'horloge avec votre main. Gardez les doigts de votre main gauche écartés et déplacez votre bras vers la gauche et vers le haut. Observez votre bras et essayez d'amener votre buste en avant et de tirer l'omoplate gauche vers le bas.

Ensuite, relâchez la tension, baissez votre bras et répétez l'exercice, en le maintenant pendant trois secondes chaque fois. Si j'ai une tension dans mon omoplate, cet exercice est parfait pour cela.

Important : Vous devez également effectuer cet exercice de l'autre côté, sinon vous allez créer un autre déséquilibre. Mais de l'autre côté, faites-le environ 20% moins. Si vous avez fait l'exercice sept fois du premier côté, faites-le cinq fois de l'autre côté.

Alexander Srokovskyi a été interviewé par Ricarda Dieckmann, dpa

