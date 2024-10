Résumé: Les Brewers assurent le troisième match avec les Tigers, Padres et Royals en avance.

Aujourd'hui, trois équipes ont atteint la Série de division (SD), tandis qu'une série nécessitera un match 3 en raison d'un comeback spectaculaire. Voici les principaux faits saillants de l'action d'hier :

Les Brewers décrochent une victoire à la dernière minute, forçant un match 3

Les New York Mets ont connu un retournement de situation lorsque les Milwaukee Brewers ont réalisé une remontée spectaculaire, nécessitant ainsi un match 3 décisif dans la série de carte sauvage de la Nationale.

Menés 3-2 en eighth inning, les Brewers étaient au bord du gouffre, ne restant que six retraits. Cependant, un coup de circuit égalisateur de la recrue Jackson Chourio et un coup de circuit de deux points de Garrett Mitchell ont renversé la tendance, aboutissant à une victoire 5-3 pour Milwaukee.

Il s'agit de la première fois dans l'histoire de la franchise que les Brewers se remettent d'un déficit en eighth inning lors d'un match de postseason. Sur leurs 26 précédentes situations similaires, ils avaient subi 26 défaites.

Le coup de circuit de Chourio était son deuxième du match, après avoir égalisé en première manche contre les Mets. À 20 ans, il est devenu seulement le deuxième joueur de l'histoire de la Ligue majeure à réussir deux coups de circuit égalisateurs dans un même match de postseason, un exploit réalisé précédemment par Babe Ruth lors du match 4 de la Série mondiale 1928.

Chourio a également inscrit son nom dans les livres d'histoire en devenant le cinquième plus jeune frappeur à réussir un coup de circuit en postseason, surpassant Miguel Cabrera, Manny Machado, Bryce Harper et Andruw Jones.

"Je suis encore sous l'adrénaline", a déclaré Chourio par l'intermédiaire de son traducteur Daniel de Mondesert, selon MLB.com. "C'était un moment très spécial pour moi, et c'est quelque chose que je n'oublierai jamais."

La remontée en première manche a été amorcée par un simple de Brandon Nimmo, mais les Mets ont repris l'avantage en deuxième manche grâce à un simple de Francisco Álvarez et un sacrifice de Francisco Lindor. Un sacrifice de Blake Perkins en cinquième manche a réduit l'écart, laissant la place aux exploits de Chourio et Mitchell en eighth.

Chourio a finalement scellé la victoire en attrapant un ballon en champ droit de Jesse Winker pour le dernier retrait. Le match 3 aura lieu jeudi soir au American Family Field de Milwaukee.

Un huitième manche fatal pour les Astros met fin à leur série en ALCS

Les Houston Astros ont connu un huitième manche cauchemardesque, s'inclinant 5-2 face aux Detroit Tigers et ratant ainsi les Series de championnat de la Ligue américaine pour la première fois en huit ans.

Le double de trois points d'Andy Ibáñez s'est avéré être le coup fatal de la série.

Les champions de la Série mondiale 2022 ont maintenant perdu sept de leurs huit derniers matchs de postseason à domicile.

"Quand on arrive en playoffs, on pense à long terme, on pense à gagner", a déclaré le deuxième but des Astros, Jose Altuve, selon MLB.com. "On n'a pas réussi à gagner un match contre les Tigers. On est dévastés pour l'instant. Il faut juste passer à autre chose."

L'avancement des Tigers en séries de division marque leur première apparition depuis 2014, et ils espèrent que leur élan récent les mènera à un cinquième titre de Série mondiale inattendu.

"Je ne sais pas qui", a déclaré le manager AJ Hinch à son équipe, selon MLB.com. "Mais quelqu'un a laissé les Tigers prendre feu."

Le match est resté sans point jusqu'à la sixième manche, où Parker Meadows a envoyé une balle hors du terrain en droite pour donner l'avantage aux Tigers. Les Astros ont eu l'occasion de profiter d'une situation avec les buts remplis en sixième manche mais ont échoué.

Les Tigers ont égalisé en septième manche grâce à un lancer en cloche qui a permis à Kerry Carpenter de marquer, avant de décrocher la victoire avec un double de trois points d'Andy Ibáñez. Les Astros n'ont pas pu répondre, mettant fin à leur supplice en postseason.

Les San Diego Padres se qualifient pour les NLDS face aux Los Angeles Dodgers pour la troisième fois en cinq ans

Les San Diego Padres se sont qualifiés pour les NLDS face aux Los Angeles Dodgers grâce à leur victoire 5-4 sur les Atlanta Braves lors d'un finale de série palpitante.

Les Padres ont marqué cinq points en deuxième manche, un exploit jamais réalisé auparavant en postseason de la MLB, avec deux retraits et tous les joueurs de l'équipe ayant réussi un coup sûr. Cette performance a commencé par un coup de circuit en solitaire de Kyle Higashioka, suivi d'un double de deux points de Manny Machado et d'un triple de deux points de Jackson Merrill.

"Ça s'est passé si vite, c'est un peu flou", a déclaré Higashioka selon MLB.com. "Beaucoup d'adrénaline."

Les Padres affronteront maintenant les Dodgers en NLDS, un défi qu'ils attendent avec impatience, alors qu'ils cherchent leur première victoire en Série de division depuis 1998.

"Deux retraits, aucune base occupée - nous sommes plutôt doués pour ça", a déclaré le manager des Royals, Mike Shildt, selon MLB.com. "C'est une grande partie de la personnalité de notre équipe, l'état d'esprit de 'On va se battre quelle que soit la situation.' Personne sur les bases, on va trouver une solution, mettre les choses en marche."

Entre-temps, Bobby Witt Jr. a ramené le point victorieux pour la deuxième journée consécutive, aidant les Kansas City Royals à remporter une victoire 2-1 face aux Baltimore Orioles.

Dans un autre match serré, le simple en champ intérieur de Witt en sixième manche a été suffisant pour remporter la série, au cours de laquelle seulement quatre points ont été marqués.

"C'est là tout l'intérêt de ce sport," a confié Witt selon MLB.com. "C'est pour des moments comme celui-ci que nous jouons. En fin de compte, il s'agit de gérer ce que je peux gérer, d'être présent dans l'instant, rester ancré là où mes pieds sont, et apprécier le moment. On ne sait jamais quand cette chance se représentera, alors il faut en profiter tant qu'elle est là."

Les Royals se rendront à Bronx le samedi pour le Match 1 contre les New York Yankees en ALDS.

Le comeback palpitant des Milwaukee Brewers en série de championnat de la NL a recentré l'attention sur le Match 3, les fans de sport étant impatients de voir s'ils peuvent poursuivre leur succès dans le monde du baseball. La performance de Jackson Chourio dans le match, avec ses deux coups de circuit égalisant le score, l'a placé dans les livres d'histoire, le rendant seulement le deuxième joueur de l'histoire de la Ligue majeure à réaliser cet exploit.

Après un huitième inning malheureux, les Houston Astros ont subi leur première défaite en séries éliminatoires à domicile en huit ans, mettant fin à leur série de ALCS. Les Detroit Tigers, quant à eux, ont saisi l'occasion pour accéder aux ALDS pour la première fois depuis 2014.

