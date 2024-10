Résumé des conclusions de la commission des affaires étrangères et de la sécurité concernant la situation en Ukraine.

Ukraine s'obstine à récupérer les territoires saisis par la Russie au cours de la dernière décennie. Cependant, des défis tels que le manque de personnel, d'armes et de soutien de l'alliance occidentale ont entravé ce processus. Le président Volodymyr Zelenskyy, d'Ukraine, mentionne maintenant que Kyiv prépare des décisions significatives avec Washington et d'autres nations pour la réunion du groupe de contact à Ramstein le 12 octobre. La nouvelle approche ukrainienne, selon le "Financial Times", consiste à chercher un soutien militaire et diplomatique auprès des alliés pour encourager la Russie à participer aux négociations. Les diplomates occidentaux et un nombre croissant d'officiels ukrainiens estiment que des garanties de sécurité légitimes pourraient servir de base à une résolution négociée, permettant à la Russie de conserver le contrôle effectif, mais pas juridique, sur les territoires ukrainiens qu'elle occupe actuellement.

21:23 Analystes : La Russie perd trois fois plus de matériel que l'Ukraine avec les livraisons de chars attenduesLa Russie perd en moyenne trois fois plus de matériel que l'Ukraine et épuise son héritage d'équipements soviétiques, tandis que sa production, comme celle de l'Ukraine, ne couvre qu'une fraction mineure de ce qu'elle perd, selon Jakub Janowski, analyste basé à Prague travaillant pour l'unité de surveillance de l'intelligence ouverte Oryx. Compte tenu du nombre de soldats, de la puissance de feu et des capacités de production, la Russie a actuellement l'avantage, met en garde Konrad Muzyka, analyste polonais et directeur de Rochan Consulting. Janowski spéculé que bien que la Russie ait plus de troupes et une puissance de feu supérieure, elle pourrait encore rencontrer des problèmes si l'Ouest intensifie son soutien. De plus, certaines livraisons d'équipements militaires attendues n'ont pas encore matérialisé. Selon Oryx, Kyiv attend toujours les livraisons promises d'au moins 280 chars, 480 véhicules de combat blindés, 1200 transporteurs de troupes et 180 véhicules d'artillerie mobiles.

20:34 L'Ukraine affirme avoir abattu un bombardier russe, des photos des débris sont disponiblesLes forces armées ukrainiennes affirment avoir abattu un avion de combat russe. Le bombardier a été touché samedi près de la ville de Kostiantyniwka dans la province de Donetsk, selon le chef de l'administration militaire locale. Des photos montrent les restes calcinés d'un avion qui s'est écrasé sur une maison, en l'incendiant.

20:16 Expert : "Improbable que l'Ukraine dépasse la Russie en termes de effectifs pour obtenir l'avantage sur le champ de bataille contre la Russie, l'Ukraine doit avoir recours à des "stratégies unconventionnelles", suggère Dmytro Schmajlo, cofondateur et directeur général du think tank "Ukrainian Security and Cooperation Center" basé à Kyiv. Cela inclut les attaques à longue portée. En utilisant l'artillerie et les frappes de missiles, l'Ukraine pourrait avoir détruit des routes logistiques et des bases pendant des mois lors de la contre-offensive à l'automne 2022, contraignant les troupes russes à quitter certaines régions de Kherson et de Kharkiv. "Il est improbable que l'Ukraine dépasse la Russie en termes de effectifs", déclare Schmajlo. Ainsi, l'accent est mis sur le sabotage des logistiques de l'ennemi et la cible du "centre du complexe militaro-industriel" qui se cache derrière lui. Actuellement, l'Ukraine utilise ses propres drones longue portée conçus pour attaquer des cibles profondément à l'intérieur de la Russie, à plus de mille kilomètres de distance. Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy affirme que cela montre la capacité de l'Ukraine à attaquer le territoire russe ; cependant, des armes de précision occidentales à portée étendue pourraient causer des dommages plus importants. L'alliance occidentale est hésitante à autoriser le déploiement d'armes occidentales à cette fin en raison de la peur d'intensifier le conflit. Selon Schmajlo, leur utilisation pourrait avoir un impact significatif sur les lignes de front en quelques mois.

20:02 Röttgen : "Une solution politique nécessite une condition militaire préalable"L'expert en politique étrangère de l'CDU Röttgen tempère les attentes d'une paix rapide. "La diplomatie n'aura une chance que lorsque Poutine réalisera qu'il ne peut rien obtenir par la guerre", déclare-t-il à "Der Spiegel" : "L'Ouest ne fait pas assez pour garantir que cette prise de conscience se produise", critique-t-il. "La solution sera politique. Mais elle repose sur une condition militaire : elle ne consiste pas dans la récupération de tous les territoires ukrainiens. Elle consiste plutôt en ce que l'Ukraine acquière la suprématie militaire, contraignant Poutine à comprendre : il n'y a plus rien à obtenir par la guerre." Pour cela, l'Ukraine a besoin d'un soutien constant et efficace.

19:50 L'Ukraine a déminé plus de 533 200 explosifs depuis le début de l'invasion russe à part entière, selon les services d'urgence. Ils ont dégagé 148 858 hectares de terres miniées et 4 018 bombes aériennes. Au cours des 24 dernières heures, les unités du service d'urgence d'État ont répondu à 173 appels et neutralisé et éliminé 293 dispositifs explosifs, dont deux bombes aériennes. Les régions les plus touchées étaient Kharkiv (35 815 fois), Kherson (16 560 fois), Donetsk (14 826 fois), Kyiv (11 393 fois), Mykolaiv (9 360 fois), Chernihiv (6 948 fois) et Sumy (4 425 fois). L'Ukraine est le pays le plus miné du monde. Les experts du ministère de la Défense ukrainien ont déminé 30 000 kilomètres carrés de mines au cours des deux dernières années - une superficie équivalente à celle de la Belgique ou du Moldova. Depuis 2022, environ 174 000 kilomètres carrés de territoire ukrainien sont contaminés par des explosifs.

17:54 Ancien Secrétaire Général de l'OTAN Stoltenberg suggère une entrée potentielle de l'Ukraine malgré l'occupation russeJusqu'à présent, l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN était proposée à long terme, sous réserve de la résolution de son conflit avec la Russie. L'objectif ukrainien est de contrôler l'ensemble de son territoire avant l'adhésion. Maintenant, Jens Stoltenberg, ancien Secrétaire Général de l'OTAN, indique une possibilité pour Kyiv d'entrer avant cela. Les frontières considérées comme territoire de l'OTAN n'ont pas nécessairement besoin de correspondre à celles internationalement reconnues. "Il faut établir une limite qui définit quand l'article 5 est activé, et l'Ukraine doit récupérer le contrôle de tous les territoires jusqu'à cette limite." L'article 5 est la clause de défense, engageant les autres États membres à protéger militairement le membre. L'Allemagne de l'Ouest reconnaissait l'Allemagne de l'Est comme faisant partie d'une Allemagne plus grande, a noté Stoltenberg. "Mais l'OTAN ne protégeait que l'Allemagne de l'Ouest." De même, les États-Unis garantissent la sécurité au Japon, pas pour les îles Kouriles contestées. L'Ukraine a soumis sa demande d'adhésion à l'OTAN en 2022. Actuellement, environ 20 % du territoire ukrainien est sous contrôle russe.

15:01 Röttgen accuse Scholz de "propager la peur" L'expert en politique étrangère de l'UD, Norbert Röttgen, accuse le Chancellor fédéral Olaf Scholz de freiner la société allemande dans la poursuite de l'armement de l'Ukraine en raison de sa prétendue propagation de la peur. Selon Röttgen, le refus répété de Scholz d'approuver des mesures de soutien en raison du risque qu'elles représentent présente la défense de l'Ukraine comme l'escalade, et non l'agression russe. Röttgen critique le langage utilisé, qui reflète une position de belliciste et est transmis à la société allemande avec l'autorité de Scholz. Selon Röttgen, un Chancellor ne devrait pas être guidé par la peur, mais plutôt par le courage, qui devrait guider les actions politiques.

14:40 L'Ukraine se prépare à une attaque potentielle sur la ville majeure de Saporischschja Les chefs militaires ukrainiens s'attendent à une offensive russe imminente sur la ville majeure de Saporischschja. En capturant cette ville, les lignes d'approvisionnement vers les secteurs de défense orientale près de Donbass seraient probablement coupées. Vladislav Voloshin, représentant militaire de la région, a révélé la situation difficile, notant les combats de contre-batterie, les bombardements et les attaques sur les forces ukrainiennes. Les combats de contre-batterie consistent en des tirs d'artillerie contre les positions d'artillerie ennemies. De plus, de lourdes attaques aériennes et de missiles ont lieu sur ce front, au sud de Saporischschja, ce qui crée des conditions tumultueuses. Bien que les troupes russes occupent le sud de la région avec la centrale nucléaire du même nom, elles n'ont pas encore pris la ville elle-même.

14:12 La Russie perd un drone furtif dans l'espace aérien ukrainien Les forces russes sont thought to have lost a new stealth drone, the S-70 Okhotnik, in Ukrainian airspace. Les canaux Telegram pro-russes et pro-ukrainiens rapportent que l'aéronef de combat sans pilote a crashé dans la région de Donetsk. Selon un membre de l'Air Force ukrainienne, l'S-70 a largué des bombes àcluster sur des positions ukrainiennes avant d'être abattu par des tirs amis russes pour protéger la technologie de tomber entre les mains ukrainiennes. L'S-70 peut transporter jusqu'à 2000 kg d'armes et devrait entrer en production de masse cette année, selon les sources russes.

14:00 Nearly Half of Russia's Artillery Shells Sourced from North Korea According to "The Times," half of Russia's artillery shells utilized in Ukraine are imported from North Korea. North Korea is said to provide Moscow with approximately 3 million shells annually, with a significant percentage likely being faulty. Despite the low quality, supplied shells have played a pivotal role in Russia's advance in eastern Ukraine, including the capture of Wuhledar in the Donetsk region. With Russia's dwindling ammunition supplies due to heavy usage in Ukraine, North Korea has emerged as Russia's principal external arms provider. In August, Yonhap News Agency reported that North Korea received technology from Russia in exchange for artillery shells, potentially helping spy satellites, tanks, and aircraft. In June, the two countries signed a military defense agreement.

13:41 La Russie utilise des drones inconnus contre l'Ukraine En plus des drones Shahed, l'armée russe a augmenté l'utilisation de modèles de drones inconnus contre l'Ukraine, selon l'ancien porte-parole de l'Air Force Yury Ihnat. Ihnat n'a pas spécifié le type de drones inconnus. Ces dernières semaines, la Russie a intensifié ses attaques de drones contre les villes et les villages ukrainiens, ce qui marque la première fois depuis le début de l'invasion à part entière en septembre et octobre.

10:51 Kara-Mursa reconnue : "Vraie bataille entre le bien et le mal" Le critique du Kremlin russe Vladimir Kara-Mursa et sa femme Yevgeniya reçoivent le prix des droits de l'homme de la Fondation Bruno Kreisky à Vienne. Le couple plaide pour la libération d'autres dissidents détenus dans les prisons russes. Pour des personnes comme le conseiller municipal du district de Moscou Alexey Gorinov et la journaliste sibérienne Maria Ponomarenko, il s'agit d'une question de vie ou de mort. Les deux ont été condamnés à de lourdes peines pour avoir pris la parole contre l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Vladimir Kara-Mursa lui-même a passé un certain temps en prison en Russie et n'a été libéré qu'en août dans le cadre d'un échange de prisonniers. Les Kara-Mursa exhortent les politiques occidentaux à prendre une position plus active : "Si c'est une véritable lutte entre le bien et le mal, si les dictateurs s'unissent et si la survie de la démocratie est menacée dans le monde entier, vous ne pouvez pas rester neutres", explique Yevgeniya Kara-Mursa.

14:23 Inquiétude concernant les missiles à longue portée ? La Russie déplacerait des troupes et du matériel Le groupe de résistance Atesh, actif dans les territoires ukrainiens sous contrôle russe, signale le déplacement de matériel militaire et de personnel vers des lieux sûrs à Marioupol. "En raison de la menace posée par les missiles longue portée de l'armée ukrainienne, les commandants militaires russes sont sérieusement préoccupés par la sécurité de leurs troupes et sont contraints de changer leurs positions", affirme le groupe. Ils cherchent à suivre les itinéraires de déplacement et à partager ces informations avec l'armée ukrainienne.

13:45 "Efforts importants" - L'Ukraine cherche à reprendre le contrôle des plates-formes gazières La garde-frontière ukrainienne a publié une vidéo d'une opération conjointe avec les services de renseignement militaire pour reprendre le contrôle des plates-formes gazières dans la mer Noire près de l'île du Serpent. "Avec de grands efforts, nous avons repris le contrôle de certains de ces sites stratégiquement importants qui servent de forteresses maritimes. Si nous maintenons le contrôle, nous pouvons contrôler une partie importante de la zone maritime et renforcer notre défense", indique la légende.

13:18 Les procureurs russes demandent 7 ans de prison pour un Américain de 72 ans Les procureurs russes réclament une peine de prison de 7 ans pour un citoyen américain de 72 ans en raison de son implication dans la défense de l'Ukraine contre la guerre de la Russie. Il purgera sa peine dans une prison de haute sécurité, selon l'agence de presse russe Interfax citant la demande des procureurs. L'âge et les aveux du suspect sont considérés comme des facteurs atténuants. Le procès se déroule à huis clos. Des sources suggèrent que l'homme, originaire du Michigan, réside en Ukraine depuis 2014. Après l'attaque de la Russie contre le pays, il a rejoint un bataillon de défense territoriale dans la ville orientale ukrainienne d'Izioum. La ville de la région de Kharkiv a été capturée par les forces russes peu après le début du conflit. L'Américain a été capturé en avril 2022 lors des combats.

12:50 La célèbre chaîne de propagande russe sur X n'est plus disponible L'une des chaînes de propagande russe les plus populaires, Rybar, n'est plus disponible sur la plateforme X. La chaîne, qui compte plus de 1,3 million d'abonnés, indique sur Telegram qu'elle a été bloquée et critique Elon Musk. Les raisons sont inconnues. Rybar se décrit comme la "chaîne Telegram russe la plus souvent citée dans les médias étrangers" et affirme se concentrer sur l'analyse militaire, la guerre informationnelle et la propagande visuelle.

12:03 Des avions de combat russes auraient été abattus L'Ukraine pourrait avoir réussi à abattre un autre avion de combat russe. Des vidéos correspondantes circulent actuellement sur les réseaux sociaux, également rapportées par le média d'Europe de l'Est Nexta. Cependant, il n'y a pas encore de confirmation officielle. On suspecte que l'avion a été abattu au-dessus de Kostyantynivka. Le journaliste ukrainien Illia Ponomarenko suggère qu'il pourrait s'agir de tirs amis, c'est-à-dire frappés par les Russes.

11:44 TASS : Les troupes russes auraient capturé un village dans l'est de l'Ukraine Selon des informations du ministère de la Défense russe, les troupes russes ont prétendument pris le contrôle du village de Schelanne Druhe dans l'est de l'Ukraine, selon l'agence de presse russe TASS. Le village se trouve dans la région de Donetsk, partiellement sous contrôle russe. Ces rapports sur les combats ne peuvent pas être vérifiés indépendamment.

11:32 Ordre post-conflit : Merz suggère un groupe consultatif de l'Allemagne, de la France, du Royaume-Uni et de la Pologne Le candidat à la chancellerie de l'Union Friedrich Merz propose un groupe consultatif composé de l'Allemagne, de la France, du Royaume-Uni et de la Pologne pour élaborer des propositions pour un ordre européen post-conflit suite au conflit en Ukraine. "Deux conditions pour la coopération et l'élaboration de propositions sont essentielles : les propositions de plan de paix ne doivent jamais être présentées indépendamment par l'Allemagne, mais toujours en étroite coordination avec ces partenaires européens", écrit le président de l'UDI dans un courriel circulaire. "Et dans les États d'Europe de l'Est et centrale, en particulier l'Ukraine, il ne doit jamais sembler que la carte politique de l'Europe est redessinée par-dessus leur tête." Outre les États-Unis, ces quatre pays "possèdent politiquement et économiquement et militairement un potentiel et des capacités suffisants pour façonner l'ordre politique de l'Europe après le conflit en Ukraine".

11:15 L'Ukraine prépare une position ferme pour la réunion de Ramstein La 25e réunion de Ramstein aura lieu la semaine prochaine, pour la première fois au niveau des chefs d'État et de gouvernement. Le président ukrainien Zelenskyy prévoit de présenter son "plan de victoire", qui comprend "des étapes claires et concrètes vers une fin équitable du conflit". Une vidéo accompagnante suggère la dépendance de Kyiv : les livraisons d'armes des partenaires pour contraindre la Russie à la paix, en renforçant "la force". La vidéo montre plusieurs fois des avions de chasse, des chars et de l'artillerie. "Nous avons besoin de capacités suffisantes à longue portée et d'un renforcement de nos positions de première ligne", indique-t-elle. On peut également voir des images aériennes de dépôts de munitions supposément détruits. La destruction de ces dépôts est un moyen efficace d'entraver la capacité de la Russie à poursuivre sa guerre agressive. Cependant, les dépôts de munitions se trouvent généralement loin derrière les lignes de front et sont bien protégés, nécessitant des armes à longue portée avec une puissance explosive élevée.

10:08 "Idée Inconsidérée" - Critiques suite à l'appel pour un engagement pacifiqueLe président de la commission des Affaires européennes au Bundestag, Anton Hofreiter, qualifie d'"inconsidérée" la proposition des ministres de Saxe et de Brandebourg, Michael Kretschmer et Dietmar Woidke, ainsi que du chef de la CDU de Thuringe, Mario Voigt, d'augmenter l'engagement diplomatique dans le conflit ukrainien. "Cela affaiblit le soutien à l'Ukraine – au moins en termes de perception publique. Et cela encourage Poutine à poursuivre la guerre", a-t-il déclaré au réseau éditorial allemand. Les critiques accusent les politiques de chercher à plaire au BSW avec cet appel afin de former des coalitions dans les trois États allemands de l'Est. Kretschmer, Woidke et Voigt avaient appelé à un cessez-le-feu en Ukraine dans un article invité de FAZ et pressé le gouvernement fédéral de ramener la Russie à la table des négociations. La partie russe a régulièrement présenté des exigences équivalant à un diktat pour l'Ukraine, tout en insistant sur le maintien de tous ses objectifs de guerre.

09:31 Une Figure de Gauche Régrette sa Participation à une Manifestation pour la PaixL'attaque russe en Ukraine, avec ses dizaines de milliers de morts, a divisé les cercles de gauche sur le plan politique. La responsabilité de la Russie est souvent minimisée ou niée, et la capitulation de l'Ukraine devant les envahisseurs russes est parfois acceptée. La figure de gauche Max S. de Saxe-Anhalt exprime son regret d'avoir participé à la récente "manifestation pour la paix" à Berlin dans une déclaration sur Facebook. Il critique les sifflets et les huées lorsque le politique du SPD, Ralf Stegner, a parlé d'une "guerre d'agression". Il a également été choqué par les appels à la guerre des membres du BSW. "L'Ukraine a le droit de se défendre", dit-il. "Les personnes qui nomment l'agresseur ne doivent pas être huées dans un 'mouvement pour la paix'". Il écrit que c'était la dernière manifestation de ce type à laquelle il a participé.

08:49 L'ancien Secrétaire Général de l'OTAN Stoltenberg Reconnaît l'Échec des ArmesL'ancien Secrétaire Général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, admet que l'Ukraine n'était pas suffisamment armée. Dans une interview avec le "Financial Times", il déclare : "Je pense que nous devons tous reconnaître que nous aurions dû lui fournir plus d'armes avant l'invasion. Et nous aurions dû lui fournir plus d'armes modernes après l'invasion. Je prends ma part de responsabilité". Stoltenberg ajoute qu'il y avait eu de grandes discussions avant l'attaque russe en février 2022 sur le fait de savoir si Kyiv devait être armée. La plupart des alliés étaient contre à l'époque - "ils avaient de grandes craintes quant aux conséquences".

08:07 L'Ukraine Lance une Attaque de Drone sur la Région Russe de VoronezhSelon le gouverneur de la région de Voronezh, Alexander Gusev, il y a eu des attaques de drones ukrainiens pendant la nuit. Plusieurs entreprises qui produisent prétendument des produits civils ont été prises pour cible. Il y a un blessé et un incendie, selon Gusev. Des incendies sont également visibles sur des vidéos non vérifiées sur les réseaux sociaux. Les autorités russes ont tendance à minimiser les effets des attaques ukrainiennes.

07:31 Le Ministère de la Défense Russe Partage une Vidéo Étrange d'Entraînement Anti-DroneLe ministère de la Défense russe a publié une vidéo montrant des soldats russes s'entraînant à éviter les attaques de drones. Les drones sont l'une des plus grandes menaces sur le champ de bataille. La meilleure façon de les contrer est avec des brouilleurs électroniques. Si cette méthode n'est pas disponible ou n'est pas efficace, il y a peu de moyens efficaces pour s'en défendre. Tirer sur un drone avec une arme d'infanterie régulière est extrêmement difficile, les fusils à pompe sont les plus adaptés. Dans la vidéo russe, on peut voir brièvement un soldat éviter une attaque en roulant par terre avec un rondin. Un autre soldat va même jusqu'à lancer son fusil en l'air et à toucher un drone avec. Des scènes similaires ont également été vues sur plusieurs vidéos du front, où les drones explosent généralement toujours.

06:45 Un Analyste OSINT Révèle les Nombreuses Pertes de l'Armée Russe à PokrovskLes tactiques de guerre brutales de la Russie, caractérisées par des assauts forcés à grande échelle, sont évidentes dans les données révélées par un spécialiste OSINT du projet Oryx. Les données suggèrent des pertes catastrophiques pour les forces russes aux alentours de Pokrovsk, le point chaud actuel du conflit, qui dépassent de loin celles de l'Ukraine. Les chiffres montrent qu'au cours de l'année écoulée, il y a eu 539 chars détruits, abandonnés, endommagés et rendus sur le côté russe, contre seulement 92 du côté ukrainien. En termes de véhicules blindés de combat comme les APC, l'écart est également important : 1020 contre 138. Lee, un ancien Marines américain et maintenant chercheur à l'Institut de Recherche sur la Politique Étrangère, qualifie ces pertes de "très élevées". Les experts OSINT obtiennent principalement leurs données à partir d'images et de vidéos accessibles au public disponibles en ligne, ce qui implique que les pertes réelles peuvent être encore plus importantes.

06:06 Discussion sur la Baisse de l'Âge d'Appel sous les 18-25 Ans : L'Ambassadeur Saluschnyj S'est OpposéValeriy Saluschnyj, l'ancien chef militaire ukrainien et maintenant ambassadeur auprès du Royaume-Uni, estime qu'

05:29 Nouvelle tentative d'établissement de la Légion des volontaires ukrainiens en PologneLe sous-secrétaire d'État à la Défense Paweł Zalewski a annoncé vendredi que le consulat ukrainien de Lublin avait commencé à recruter des volontaires ukrainiens résidant en Pologne pour une formation par l'armée polonaise. Le ministre de la Défense Władysław Kosiniak-Kamysz a mentionné que la Pologne était prête à commencer la formation en septembre, mais a reporté le début en raison d'un nombre insuffisant de volontaires : "À ce moment-là, suffisamment de volontaires n'avaient pas manifesté leur intérêt. Je suis informé que l'Ukraine a récemment pris des mesures pour informer, recruter et promouvoir ce processus, nous pouvons donc espérer des résultats", a déclaré Kosiniak-Kamysz au site d'information régional Wnp.pl. La légion a été introduite en juillet sous la forme d'une unité militaire volontaire composée d'hommes ukrainiens vivant en Pologne et instruits par l'armée polonaise.

04:00 L'ancien secrétaire général de l'OTAN Stoltenberg regrette le retard dans l'aide militaire à l'UkraineL'ancien secrétaire général de l'OTAN Jens Stoltenberg a admis au "Financial Times" que le report de la livraison d'armes à l'Ukraine pendant son mandat à la tête de l'alliance était son plus grand regret. Il pensait que ce soutien aurait Significativement renforcé les capacités de défense de l'Ukraine. "Si je regrette une chose, c'est que nous aurions dû fournir plus d'aide militaire à l'Ukraine bien plus tôt. Reporter cela a Significativement affaibli l'Ukraine", a déclaré Stoltenberg. Il a ajouté : "Le déploiement d'armes létales était un sujet de débat majeur. La plupart des alliés y étaient opposés avant l'invasion... ils avaient des préoccupations significatives quant aux conséquences. Je suis fier de ce que nous avons accompli, mais cela aurait été beaucoup plus avantageux si nous avions commencé plus tôt, peut-être en empêchant l'invasion ou du moins en la rendant Significativement plus difficile."

02:01 Les unités d'élite russes subissent de lourdes pertes dans la bataille de WuhledarSelon BBC News Russia, rapporté vendredi, les troupes d'élite russes ont subi des pertes quatre fois plus importantes lors de la bataille de Wuhledar dans la région de Donetsk que pendant la guerre de Tchétchénie de dix ans. Les forces Kyiv ont déclaré leur retrait du village stratégiquement important de Wuhledar dans la région de Donetsk mercredi, après que les troupes russes aient franchi les périmètres de la ville et soient entrées dans Wuhledar elle-même. Les unités d'élite 155 et 40, également connues sous le nom de "Black Berets", ont participé à l'assaut sur la ville. BBC a rapporté que 211 marines de la 155e brigade avaient été tués pendant la bataille de Wuhledar, avec 42 portés disparus. C'est beaucoup plus que les pertes de l'unité pendant la durée de la guerre de Tchétchénie, comme l'ont rapporté les journalistes de BBC. Ils ont également documenté la mort de 72 soldats de la 40e brigade.

23:55 Figures de l'opposition biélorusse condamnées pour une attaque de sabotage : peines de prison allant de 2 à 25 ansUn tribunal en Biélorussie a condamné douze activistes de l'opposition à des peines de prison allant de 2 à 25 ans pour leur participation présumée à une attaque de sabotage contre un avion militaire russe en février 2023. Le tribunal de Minsk a déclaré les douze prévenus coupables de "l'acte terroriste" et a prononcé les sentences, selon l'accusation. Cinq des condamnés restent en Biélorussie, tandis que les autres ont été jugés par contumace, notamment le présumé cerveau de l'attaque, Nikolai Swets, qui a été condamné à 25 ans de prison après avoir quitté la Biélorussie à l'été dans le cadre d'un échange de prisonniers avec l'Ukraine. En février 2023, des activistes pro-ukrainiens ont revendiqué la destruction d'un avion militaire russe à l'aéroport de Matschulischtschi près de Minsk. C'était un avion de reconnaissance A-50.

22:19 Mise à jour : la Russie prévoit d'engager 225 000 soldats temporaires au cours des 3 prochaines annéesSelon les déclarations du ministère de la Défense russe, ils prévoient d'engager un minimum de 225 000 soldats temporaires au cours des 3 prochaines années. Cette information a été divulguée par le site d'information en ligne indépendant russe "Crucial News". Selon le budget proposé pour 2025-2027, environ 335 millions de dollars US sont prévus chaque année pour les primes aux nouveaux contractuels.

21:44 La Roumanie détecte un drone russe sur son territoire de l'OTANLes autorités roumaines, en tant que membre de l'OTAN, ont identifié un véhicule aérien sans pilote russe sur leur territoire. Le ministère de la Défense a annoncé sur X que des débris indiquant la présence d'un drone russe avaient été trouvés près du canal de Litcov, près de la frontière avec l'Ukraine. Les débris sont en cours d'examen. Une semaine auparavant, il y a eu un incident concernant un drone russe. Le drone a potentiellement pénétré dans l'espace aérien roumain, selon le ministère, qui a expliqué que le drone était impliqué dans une attaque sur la ville ukrainienne du sud d'Ismajil. Cette ville est située sur le Danube, avec la Roumanie située de l'autre côté du fleuve.

21:10 Johnson : si Trump avait été président, Poutine n'aurait pas déclenché la guerreSelon l'ancien Premier ministre britannique Boris Johnson, l'absence d'invasion russe de l'Ukraine pendant le mandat de Trump en tant que président américain n'est probablement pas un hasard. Selon Johnson, expliquant au "Telegraph", l'"inconstance naturelle" de Trump rend incertain que la Russie aurait envahi l'Ukraine s'il avait été en fonction. Johnson suggère que Moscou a vu l'inconstance de Trump comme un risque potentiel, ce qui a suscité des préoccupations quant à l'initiation d'un conflit avec un État souverain. Selon le "Telegraph", Johnson estime que l'inconstance de Trump aurait suffi à dissuader le président russe Vladimir Poutine d'engager un conflit avec un État souverain.

20:03 Le maire : les Russes à 7 km de PokrovskLes forces russes semblent se rapprocher de Pokrovsk, à moins de 7 km des limites de la ville, selon le maire Serhii Dobriak à la télévision ukrainienne. Plus tôt, la distance avait été rapportée à moins de 10 km. Le maire a rapporté des bombardements, avec deux attaques distinctes dans le centre-ville la veille. Actuellement, plus de 80 % de l'infrastructure critique de la ville est endommagée ou détruite. "L'ennemi nous prive d'électricité, d'eau et de gaz. C'est un prélude à l'hiver", a-t-il commenté. Malgré les ordres d'évacuation, plus de 13 000 habitants restent à Pokrovsk, dont environ 100 enfants. La population de Pokrovsk avant le conflit était estimée à 60 000.

