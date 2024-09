Résumé des actualités: Les demandeurs d'asile utilisent différentes stratégies, évitant les cours de tutorat sur l'IA et se tournant vers les armes historiques du conflit

👋 Bienvenue chez 5 Things Soir ! L'automne est officiellement arrivé, marquant le début de la saison des virus aux États-Unis. Le gouvernement vise à distribuer des tests Covid-19 à domicile supplémentaires gratuitement d'ici la fin septembre, avec quatre kits de test disponibles pour chaque ménage.

Voici ce que vous auriez pu manquer pendant que vous étiez occupé :

5 choses

1️⃣ Lien commun : Ce qui a commencé comme un match de football improvisé est devenu un club structuré, offrant un système de soutien critique aux demandeurs d'asile à New York. "Nous sommes comme une famille", a déclaré un membre. "Il y a du respect, de l'amour et de la compréhension entre nous." Découvrez le Newcomers Football Club.

2️⃣ Données personnelles : Les plateformes de médias sociaux utilisent le contenu généré par les utilisateurs pour renforcer leurs systèmes d'IA - des selfies Snapchat aux CV LinkedIn. Les entreprises affirment que ces données sont précieuses pour l'apprentissage de l'IA en raison de leur nature actuelle et conversationnelle. Apprenez à limiter le partage de données.

3️⃣ Jour de la marmotte : During the 1992 presidential election, a renowned television sitcom character sparked a nationwide debate about "family values." Fast-forward to 2024, and we're witnessing a resemblance of this situation in the current campaign.

4️⃣ Reliques de guerre : Les chercheurs utilisent des milliers d'os et des centaines d'armes pour reconstruire les événements sur le plus ancien champ de bataille d'Europe, qui date de 3 250 ans. Les découvertes comprennent des épées, des massues en bois et des pointes de flèche - certaines encore fichées dans les restes des combattants tombés.

5️⃣ Rôle inversé : Ted Purdom n'aimait pas les langues et a échoué en espagnol au lycée. Cependant, il a étudié en Espagne et possède maintenant un centre d'apprentissage des langues lui-même.

Regardez ça

🐃 Évasion bovine : Pendant plusieurs heures, huit taureaux ont réussi à éviter la capture après s'être échappés d'un rodéo dans le Massachusetts. Ils ont finalement été capturés.

En-têtes d'actualité

• Lourde perte : Près de 300 personnes ont perdu la vie dans les dernières frappes israéliennes ciblant Hezbollah au Liban• Un suspect dans une tentative présumée d'assassinat contre Trump a laissé un plan détaillé, selon les procureurs• Melania Trump a été compensée pour avoir rejoint un événement politique, mais la source du paiement important reste inconnue

Regardez ça

🐧 Bébé géant : Malgré son jeune âge de 9 mois, Pesto, un pingouin roi, est déjà plus grand que ses gardiens adultes. Ses soigneurs à un aquarium australien l'affectionnent en l'appelant une "machine puante, emplumée et qui se dandine".

3%

🚓 Les scientifiques estiment que les crimes violents ont diminué d'environ 3% aux États-Unis l'année dernière, y compris une baisse drastique des homicides, selon les statistiques fraîches du FBI.

Ce qui est tendance

🧑‍⚖️ Conflit juridique : Cards Against Humanity a déposé une plainte contre SpaceX, affirmant que les activités de SpaceX sur sa terre au Texas constituent une intrusion. Les créateurs du jeu de cartes populaire réclament 15 millions de dollars de dommages-intérêts.

Quiz

☀️ Quel pays abrite le plus ancien désert de la planète ?A. ÉgypteB. NamibieC. AlgérieD. Libye⬇️ Découvrez la réponse ci-dessous.

Votre bien-être

🦠 Préoccupations de santé : Une infection autrefois courante qui peut entraîner la paralysie connaît une résurgence, touchant disproportionnellement les enfants. Voici ce que les parents doivent savoir.

Bonne humeur

😎 Nous aimons terminer les choses en beauté : Huit nouveaux emojis sont en vue pour votre smartphone, y compris un représentant un visage épuisé avec des yeux gonflés. En savoir plus.

À demain.👋

Réponse au quiz :

B. La Namibie abrite Sossusvlei dans le parc national Namib-Naukluft, qui est considéré comme le désert le plus ancien du monde, avec un âge d'environ 80 millions d'années.📧 Abonnez-vous à toutes les newsletters de CNN.

