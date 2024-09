Résumé de la WNBA: Le classement des séries éliminatoires est finalisé alors que la saison régulière historique touche à sa fin.

La campagne 2024 a connu une croissance extraordinaire, battant des records précédents et introduisant l'une des promotions les plus prometteuses de l'histoire de la ligue - et nous n'avons même pas encore atteint les playoffs.

Huit des 12 équipes WNBA se qualifient pour les playoffs, quelle que soit leur place en conférence.

La saison régulière s'est terminée un jeudi soir avec toutes les équipes en action. Alors que certaines équipes connaissaient leur classement pour les playoffs, d'autres positions étaient encore incertaines le dernier jour, entraînant de nombreuses histoires.

Diana Taurasi s'adresse aux fans de Mercury après ce qui pourrait être son dernier match de saison régulière

Bien que le Phoenix Mercury ait perdu contre le Seattle Storm 89-70 jeudi, les événements d'après-match ont attiré beaucoup d'attention.

Diana Taurasi, largement considérée comme l'une des plus grandes joueuses de basket-ball féminin de tous les temps, a parlé aux fans de Phoenix sur le terrain après ce qui pourrait être son dernier match de saison régulière.

Draftée en premier en 2004 par le Mercury, Taurasi, 42 ans, a passé toute sa carrière WNBA avec le Mercury. Ancienne MVP, championne WNBA à trois reprises, championne de l'EuroLeague à six reprises, médaillée d'or olympique à six reprises, All-Star WNBA à 11 reprises et meilleure marqueuse de l'histoire de la ligue, son avenir en tant que joueuse fait l'objet de spéculations.

Alors que les rumeurs restent non confirmées, Taurasi a prononcé un discours émotionnel devant ses chers supporters locaux.

"Il n'y a nowhere to begin, but there's always a place to end," a-t-elle déclaré. "Il semble que ce soit le même endroit, ce que vous savez tous, quand je suis arrivée en 2004, j'ai eu le sentiment que j'allais être ici pour longtemps. J'ai eu le sentiment que c'était chez moi d'une manière étrange et mystérieuse.

"Je veux remercier chaque entraîneur, chaque joueur, chaque personne qui a porté un jersey WNBA car cela prend une village, et notre ligue est faite pour s'élever les uns les autres. En retour, nous pouvons voir l'endroit où nous en sommes maintenant - 28 ans plus tard - pour ceux qui ont joué avant, la ligue est là où elle en est maintenant, et nous sommes reconnaissants pour vous, et nous sommes reconnaissants pour la prochaine génération.

"Si c'est la dernière fois, ça felt like the first time," a-t-elle ajouté.

Taurasi aura au moins une autre chance de jouer devant son public, car le Mercury, septième de la ligue, affrontera le Minnesota Lynx, deuxième de la ligue, dans une série éliminatoire du premier tour en meilleur de trois matches.

Un record de public pour witness Caitlin Clark's final regular season rookie game

Des records d'affluence et de téléspectateurs ont été battus tout au long de la saison, même jusqu'à la fin de la saison régulière.

20 711 fans ont rempli le Capital One Arena à Washington DC lorsque les Mystics ont battu le Indiana Fever 92-91, battant ainsi le record d'affluence pour un match WNBA.

Après avoir battu le record de passes décisives en une saison plus tôt dans le mois, la recrue sensationnelle Caitlin Clark est entrée dans le match needing just eight three-pointers to equal the single-season record of 128 set by Sabrina Ionescu in 2023.

Bien que Clark n'ait pas atteint le record d'Ionescu lors du match, elle a réussi deux tirs à trois points pour augmenter son total à 122, prenant la deuxième place à Taurasi.

Le retour en playoffs de l'Indiana après une absence de six ans a signalé une impressionnante résurgence pour l'équipe. Partant 3-10, la franchise est remontée à .500 et a sécurisé une place en playoffs après la pause olympique.

"I'm just proud of their growth, their resilience," a déclaré l'entraîneur de l'Indiana Fever, Christie Sides, après le match. "They worked hard, they improved. We didn't have the time initially, but they kept improving as the season progressed.

"They deserve to play in the playoffs."

Washington est entré dans le match en neuvième position, sachant qu'elle devait gagner pour maintenir ses espoirs de playoffs, mais une remontée spectaculaire est tombée juste à côté, car les Atlanta Dream ont pris en main le destin des playoffs.

Sika Koné a mené la danse avec 20 points, et quatre autres joueuses de Mystics ont marqué des double-digits dans la victoire cruciale, mais une place en playoffs n'était pas au rendez-vous, car les Dream ont décroché la huitième place.

Tina Charles fait l'histoire alors que les Dream décrochent la dernière place pour les playoffs

Atlanta a battu les Mystics pour la huitième place avec une victoire 78-67 sur le New York Liberty, Tina Charles établissant un nouveau record WNBA au passage.

Charles, ancienne MVP et huit fois All-Star, a attrapé son troisième rebond du match dès le premier quart, la plaçant en tête de la liste des meilleures rebondeuses de l'histoire de la WNBA avec 4 007 rebonds, dépassant Sylvia Fowles au passage.

Sa performance record est venue au moment parfait pour Atlanta, qui avait besoin d'un coup de pouce avant le match à l'extérieur contre le Liberty. Avec Atlanta tenant la huitième place mais encore à un match des Mystics, seule une victoire garantissait une place en playoffs.

Selon Charles, cependant, l'issue n'était jamais incertaine.

"We came here with our bags packed," a-t-elle déclaré après le match. "We knew we had to take care of business. For us, honestly, the playoffs had started maybe a week ago just because of the situation that we had been in."

Charles a terminé le match avec un score de 10 points et 10 rebonds, réalisant son 194ème double-double en carrière, un record pour un joueur de la ligue. Ce record était précédemment détenu par Sylvia Fowles.

L'affrontement entre Atlanta et New York a été un avant-goût des playoffs. Les Dream affronteront le Liberty, premier de la ligue, au premier tour des playoffs.

Avant le match de jeudi, le Liberty avait déjà sécurisé la première place. Il reste à voir comment ils se débrouilleront contre une équipe Dream motivée lorsque les enjeux seront élevés.

Pairings complets des playoffs WNBA

Les playoffs WNBA sont maintenant complets avec les huit équipes qualifiées. Les séries éliminatoires commenceront prochainement, avec des matchs passionnants en perspective.

Premiers tours sont des matchs au meilleur de trois.

Domicile @ Extérieur (Match 1)

No 8 Atlanta Dream @ No 1 New York Liberty

No 7 Phoenix Mercury @ No 2 Minnesota Lynx

No 6 Indiana Fever @ No 3 Connecticut Sun

No 5 Seattle Storm @ No 4 Las Vegas Aces

Dans le contexte de la WNBA, Diana Taurasi a exprimé sa gratitude envers ses coéquipières et ses supporters, reconnaissant la croissance de la ligue et son potentiel rôle dans son histoire. Son discours émouvant a suivi un potentiel dernier match de saison régulière pour elle.

Récemment, Caitlin Clark a établi un nouveau record en devenant la deuxième meilleure marqueuse de trois points en saison unique de l'histoire de la WNBA, surpassant le précédent record de Diana Taurasi.

