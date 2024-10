Résumé de la série Wild Card de MLB Ronde 1: Padres Silence Braves, Mets étendent la série de succès, Tigers et Royals assurent des triomphes étroits

La journée a été remplie de brillance sur le terrain, avec deux équipes remportant des victoires sans but et un lanceur s'efforçant d'obtenir ce année le prix Earl Wallace "Rube" Marquard de la Ligue Américaine. C'est ce prix qui est en jeu.

Passons maintenant aux histoires principales de l'action de mardi.

King inscrit l'histoire, donnant aux Padres un avantage initial

Une prestation de haut niveau de Michael King a propulsé les San Diego Padres à une victoire de 4-0 face aux Atlanta Braves devant un record de spectateurs au Petco Park.

Avec 47 647 spectateurs, King a lancé sept manches, concédant cinq coups sûrs, aucun point et frappant un impressionnant total de 12 retraits sur des prises. Cette performance a fait de King le premier lanceur de l'histoire de la MLB à enregistrer 12 retraits sur des prises sans concéder de points ou de buts sur balles lors de son premier départ en séries éliminatoires.

Cette sélection surprise pour le match 1 est venue après la première saison complète de King comme lanceur partant. Le lanceur droitier de 29 ans a rejoint les Padres dans le cadre d'un échange impliquant Juan Soto et les New York Yankees.

En parlant à MLB.com après le match, King a déclaré : "J'ai voulu utiliser la pression du début du match, le bruit de la foule, la prise de conscience de l'importance des matchs éliminatoires - tout cela a contribué à mon état d'esprit."

La performance de King a aidé les Padres à maintenir leur série de victoires. Depuis la pause All-Star mi-juillet, ils ont le meilleur dossier de la ligue majeure (43-20). Les Padres devront maintenir cette forme pour avoir une véritable chance de remporter leur premier titre de Série mondiale.

Un coup de circuit de deux points de Fernando Tatis Jr. en fin de première manche a donné aux Padres un départ tonitruant mardi. Kyle Higashioka a suivi avec un sacrifice-fouettant pour marquer Jake Cronenworth en deuxième manche, portant la marque à 3-0.

Higashioka a scellé la marque en eighth avec un coup de circuit dans la gauche.

"C'est l'un des stades les plus animés où nous allons jouer", a déclaré le manager des Padres Mike Shildt à MLB.com. "Et c'est formidable de l'avoir de notre côté."

Les Mets maintiennent leurs exploits en fin de match dans une victoire palpitante

Les New York Mets ont conservé leur réputation de comeback en remportant un deuxième succès consécutif, se rapprochant d'une place en séries éliminatoires de la Ligue nationale improbable.

Face à un déficit de 2-0 après la première manche et menant 4-3 après la quatrième, les Mets ont renversé la situation avec cinq points déterminants en cinquième pour battre les Milwaukee Brewers de la division centrale 8-4 au American Family Field.

Les Mets de 2022 sont synonymes de victoires à la dernière minute, leur plus grand succès étant intervenu la veille lorsque Francisco Lindor a frappé un coup de circuit de deux points pour donner à New York la victoire de 8-7 nécessaire pour se qualifier en séries éliminatoires.

Les Mets ont fait preuve d'une résilience impressionnante tout au long de la saison, ayant commencé avec un dossier de 22-33 avant de se qualifier pour les playoffs.

Milwaukee a bien commencé mardi avec des coups sûrs consécutifs en fin de première manche qui ont donné deux points d'avance.

Mais New York a riposté, avec Jesse Winker égalisant en deuxième manche avec un triple de deux points contre son ancienne équipe, et Starling Marte marquant le point de avantage avec un sacrifice-fouettant.

L'avantage n'a pas tenu, cependant, car un double de Jackson Chourio et un amorti de William Contreras ont donné aux Brewers un avantage de 4-3 avant la quatrième manche.

Avec deux retraits en fin de cinquième manche, les Mets ont eu du mal à maintenir leurs espoirs. Mais une incroyable poussée d'énergie de Jose Iglesias l'a amené à atteindre les bases sur une ligne qui a été arrêtée par Rhys Hoskins, marquant Tyrone Taylor pour égaliser la partie.

"C'était probablement le tournant du match", a commenté le joueur de désignation JD Martinez à MLB.com. "On pouvait voir le changement de momentum immédiatement après cela."

Des simples de deux points de Mark Vientos et Martinez ont mis la pression sur les Brewers, portant la marque à 8-4 en faveur des Mets. Les manches restantes n'ont vu aucun coup sûr et une promenade, les Brewers ayant maintenant perdu 10 de leurs 11 derniers matchs éliminatoires.

Une impressionnante performance des lanceurs mène les Tigers et les Royals à la victoire

Le lanceur des Detroit Tigers, Tarik Skubal, a poursuivi sa formidable séquence de saison régulière en séries éliminatoires.

Skubal, considéré comme le favori pour remporter ce année le trophée Cy Young de la Ligue Américaine, a lancé six manches sans point, concédant seulement quatre coups sûrs, une promenade et enregistrant six retraits sur des prises. Sa performance a contribué à la victoire de 3-1 des Tigers face aux Houston Astros.

"C'était un défi difficile", a déclaré le lanceur de 27 ans après le match. "C'était exaltant, j'ai aimé ça. C'était probablement le plus nerveux que j'ai été depuis mon premier match, donc c'était aussi agréable à gérer."

De même, les Kansas City Royals ont bénéficié de la prestation de Cole Ragans pour enregistrer une victoire de 1-0 face aux Baltimore Orioles.

Le premier match éliminatoire de Ragans s'est déroulé sans accroc, avec quatre coups sûrs, aucune promenade et huit retraits sur des prises en six manches.

"J'ai ressenti l'adrénaline", a déclaré Ragans joyeusement par la suite à MLB.com. "La première manche était stressante. J'ai rempli la zone, mais il y avait encore de l'adrénaline. Ça a été bruyant."

Les séries éliminatoires se poursuivent mercredi, avec les deux équipes qui s'affrontent à nouveau pour le match 2.

Avec les victoires spectaculaires des Mets, les spectateurs de matchs de baseball à travers le monde sont rappelés que chaque match, même dans les moments les plus sombres, peut être renversé avec de la détermination, de la résilience et une pincée de chance.

