Résumé de la Ligue majeure: Elly De La Cruz entre dans le groupe exclusif de 60 homers, 20 vols, Nolan Arenado livre le grand chelem de fin de match contre les Brewers de Milwaukee

Le mercredi, au Rogers Centre, De La Cruz a atteint son 60ème vol de saison, suivi de son 22ème coup de circuit, égalant ainsi l'exploit de Ronald Acuña Jr. des Braves d'Atlanta de la saison précédente.

Eric Davis, Rickey Henderson et Joe Morgan font partie des autres joueurs de la Ligue américaine et nationale qui ont intégré le club des 60/20 depuis 1900.

"Cela signifie beaucoup", a commenté De La Cruz, selon MLB.com. "J'ai mentionné précédemment que c'était pour cela que je travaillais toute la saison. Je me sens si heureux et si épanoui."

Le joueur de 22 ans, qui a été pour la première fois All-Star cette année, a atteint ce chiffre lorsqu'il a volé le troisième but lors de la cinquième manche contre les Blue Jays.

L'an dernier, Acuña avait frappé 41 coups de circuit et volé 73 buts, devenant ainsi le premier joueur à réaliser une saison de 60/20 depuis Henderson en 1990.

Grand chelem sur balles mortes assure la victoire aux Cards

Entre-temps, lors des autres matchs de la MLB mercredi, Nolan Arenado a frappé un grand chelem sur balles mortes pour aider les Cardinals de Saint-Louis à battre les Brewers de Milwaukee 10-6.

Avec le score à égalité 6-6, les bases chargées à la 10ème manche, Arenado a pris les choses en main en envoyant la balle dans les gradins de gauche. C'était seulement la deuxième victoire des Cardinals en neuf matchs.

En faisant le tour des buts pour son 14ème coup de circuit de la saison, Arenado a été accueilli par une horde de ses coéquipiers qui ont célébré en l'arrosant.

"C'était fantastique", a-t-il déclaré après le match, en repensant à ses propres difficultés cette saison. "Je n'ai pas été en mesure de livrer comme je le voulais, et cela a été frustrant. Mais aujourd'hui était une bonne journée, et je suis heureux d'avoir pu y arriver."

"We're gonna fight till the end", a-t-il ajouté. "It hasn't been pretty at all this year, but we're gonna keep fighting, we've still got a lot of games left."

Les Brewers menaient 6-4 à la 8ème manche avant que les Cardinals ne reviennent pour que Arenado assure la victoire avec son 5ème coup de circuit sur balles mortes en carrière et son 6ème grand chelem en carrière.

Résultats de mercredi soir

Extérieur (gagnants en gras) contre Domicile

Cleveland Guardians 1 - 8 New York Yankees

Cincinnati Reds 11 - 7 Toronto Blue Jays

Philadelphia Phillies 3 - 2 Atlanta Braves

Milwaukee Brewers 6 - 10 St. Louis Cardinals

Detroit Tigers 8 - 2 Chicago Cubs

Los Angeles Angels 0 - 3 Kansas City Royals

Tampa Bay Rays 4 - 2 Oakland Athletics

Seattle Mariners 4 - 8 Los Angeles Dodgers

