- Résultats très élevés attendus pour les pommes

Une nuit de gel en fin avril entraîne une récolte de pommes Significativement plus faible en Thuringe qu'en années précédentes

Une nuit de gel en fin avril a entraîné une récolte de pommes en Thuringe Significativement plus faible qu'en années précédentes. Selon l'Office statistique d'Erfurt, seulement environ un huitième des pommes attendues sont prévues pour être récoltées par rapport à 2023. Les pertes pour les entreprises qui cultivent des pommes sur une superficie totale de 810 hectares sont importantes. Le pronostic pour les prunes et les quetsches est encore plus mauvais, avec moins de cerises également récoltées en été. L'État a annoncé une aide financière pour les cultivateurs de fruits.

Le rendement estimé est de 3,9 tonnes de pommes par hectare, soit 87% de moins qu'en 2023 et 86% de moins que la moyenne à long terme. La récolte estimée est de 3 135 tonnes de pommes, soit 20 800 tonnes de moins qu'en 2023. Le gel du 23 avril n'a pas seulement endommagé les fleurs, mais a également détruit le fruit de certaines variétés à un stade précoce.

Il y a également une faible récolte de prunes

Le rendement estimé pour les prunes et les quetsches est de 1,1 tonne par hectare, soit 10,6 tonnes par hectare ou 91% de moins qu'en 2023 et également Significativement en dessous de la moyenne à long terme. Un total de 170 tonnes sont attendues. Selon l'Office statistique, la superficie cultivée est de 158 hectares. Une superficie supplémentaire de 21 hectares est réservée aux mirabelles et aux reneklodes - ici aussi, la perte de récolte attendue est d'environ 90%.

La récolte de cerises douces était déjà faible en été. Le rendement estimé n'était que de 1,1 tonne par hectare - plus de 80% en dessous du niveau habituel. La récolte pourrait s'élever à environ 300 tonnes. La récolte de cerises acides est d'environ 56% inférieure à celle de l'année dernière.

Selon le ministère de l'Agriculture, les entreprises de production fruitière de Thuringe qui sont en difficulté existentielle peuvent demander une aide immédiate de l'État à partir de la fin août. L'État avait promis une aide immédiate de deux millions d'euros aux producteurs de fruits et de vin après les dommages causés par le gel tardif. L'association compétente avait estimé les dommages causés par la nuit de gel du 23 avril à environ 7,5 millions d'euros. Cela s'ajoute à environ cinq millions d'euros de dommages aux vins.

Les dommages causés par le gel n'ont pas été limités aux pommes, car d'autres fruits comme les prunes et les quetsches ont également subi des pertes Significatives. En conséquence, le rendement estimé pour les prunes et les quetsches n'est qu'une fraction de ce qui a été récolté l'année dernière.

D'autres cultivateurs de fruits en Thuringe, tels que ceux qui cultivent des mirabelles et des reneklodes, s'attendent également à une perte de rendement d'environ 90% en raison de la nuit de gel.

