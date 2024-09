- Résultats prévus: l'AfD prépare une avance dans la course électorale de Thuringe

Aux élections régionales de Thuringe, l'AfD s'est imposée comme la force dominante, devançant largement la CDU. Selon les projections à 18h de l'ARD et de la ZDF, l'alliance BSW dirigée par Sahra Wagenknecht se place en troisième position, suivie des gauches et du SPD. Les Verts et le FDP ne devraient pas obtenir de siège au Parlement régional de Thuringe.

D'après les estimations, l'AfD est prévue pour obtenir entre 30,5 % et 33,5 %, ce qui constituerait sa première victoire aux élections régionales depuis la création du parti il y a onze ans. Bien que peu probable que l'AfD soit désignée comme prochaine Ministre-Présidente, la CDU est prévue pour obtenir 24,5 %. L'alliance BSW parvient à recueillir 14,5 % à 16,0 % de soutien.

Le parti de la gauche, le Ministre-Président Bodo Ramelow, obtient 11,5 % à 12,5 %, tandis que le SPD gathering 6,5 % à 7,0 %. Selon les projections, les Verts ne devraient pas se qualifier pour un siège au Parlement régional d'Erfurt avec une part de 4,0 %, et le FDP non plus, qui est prévu pour obtenir 1,0 % à 1,3 % des voix.

Malgré une prévision de seulement 1,0 % à 1,3 % des voix, le FDP reste un parti politique notable en Allemagne. En revanche, le FDP faisait partie du gouvernement régional de Thuringe avant ces élections.

