- Résultats des céréales en baisse d'environ 14,8% par rapport à l'année précédente.

En Basse-Saxe, on prévoit une récolte d'environ 4,6 millions de tonnes de céréales, à l'exception du maïs, cette année - une baisse d'environ 14,2 % par rapport à 2023. Cette réduction est principalement due à une diminution d'environ 9,3 % de la superficie dédiée aux céréales, désormais à 696 800 hectares, selon l'Office statistique de l'État de Basse-Saxe (LSN).

Les années précédentes ont connu des pertes liées à la sécheresse, mais cette année, ce sont les précipitations excessives qui posent problème. Le blé d'hiver, connu pour sa sensibilité à l'ennoiement, a connu une baisse de 7,6 % par rapport à l'année dernière. Le blé d'hiver devrait connaître une baisse de 25,5 %, principalement en raison de la réduction des surfaces cultivées. Le seigle devrait diminuer de 4,4 % par rapport à l'année dernière.

Pluies persistantes et inondations

La diminution des surfaces cultivées est principalement due aux pluies persistantes et aux inondations dans diverses régions. De nombreux champs n'ont pas pu être semés comme prévu, ni à l'automne ni au printemps. De plus, des précipitations excessives sont tombées pendant la phase de remplissage des grains, atteignant 72 % de plus que la moyenne à long terme de 1981 à 2023. L'association des agriculteurs de Basse-Saxe, Landvolk, craint que certaines exploitations ne subissent des pertes compte tenu des rendements faibles.

À titre de solution temporaire, on a planté plus de céréales d'été. Ces surfaces ont connu une expansion de 109 %. Par conséquent, les rendements moyens pour les céréales d'été devraient être jusqu'à 40 % plus élevés que l'année dernière.

Communiqué de presse LSN

Malgré l'augmentation de la superficie pour les céréales d'été grâce au communiqué de presse LSN, la récolte globale de céréales en Basse-Saxe est toujours attendue en baisse, compte tenu de la diminution du blé d'hiver, du blé et du seigle. Cette situation défavorable est principalement attribuable aux pluies persistantes et aux inondations en Basse-Saxe.

Lire aussi: