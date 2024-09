- Résultats de l'enquête Ifo: la Saxe attribue une note acceptable aux écoles

Les habitants de Saxe sont plutôt satisfaits de leurs établissements scolaires. Selon le Baromètre de l'éducation Ifo, ils ont attribué aux écoles de l'État libre une note moyenne de 2.94, les plaçant ainsi à la troisième place parmi tous les États allemands. Les habitants de Bavière (2.77) et de Hambourg (2.92) ont donné des notes plus élevées. Tout en bas du classement se trouvent la Thuringe et la Saxe-Anhalt (toutes deux 3.17), avec Brême en dernière position avec une note de 3.50.

L'Institut Ifo a interrogé environ 9 700 personnes en Allemagne entre avril et juin. L'échantillon était représentatif au niveau des États fédéraux. Dans l'ensemble, il y avait un consensus selon lequel "le financement des écoles devrait être augmenté" : 79 % des répondants en Saxe partageaient cette opinion.

Cette opinion est en accord avec les recherches dans le secteur de l'éducation. Selon une étude comparative annuelle publiée par l'initiative "Nouveau marché social" (INSM) à la fin août, la Saxe continue de se targuer du meilleur système éducatif d'Allemagne. Dans le Moniteur de l'éducation INSM, qui évalue les systèmes éducatifs des États fédéraux à l'aide de 98 indicateurs, la Bavière suit la Saxe, suivie de Hambourg et de Thuringe. Brême se trouve en bas du classement.

L'Institut Ifo a également mené une enquête similaire aux Pays-Bas et a constaté que les habitants néerlandais ont généralement une haute opinion de leurs établissements scolaires. Le système éducatif performant de Saxe en Allemagne a également attiré l'attention internationale, certains experts suggérant qu'il pourrait servir de modèle pour d'autres régions.

