- Résultat prévu: production réduite de céréales et de colza d'hiver

En Saxe-Anhalt cette année, les agriculteurs sont attendus pour récolter moins de grains et de colza d'hiver par rapport à 2023. Selon l'Office statistique de Halle, la récolte prévue comprend environ 3,1 millions de tonnes de grains et 0,4 million de tonnes de colza d'hiver. Cela représente une baisse de 4,5 % et de 11,4 % par rapport au rendement de l'année dernière.

Le rendement par hectare prévu pour les grains devrait augmenter de 1,6 % à 67,4 décitons par rapport à 2023. Cependant, le rendement par hectare pour le colza d'hiver est prévu baisser de 0,3 % à 32,5 décitons.

Le blé d'hiver reste la principale culture de champ et de grain en Saxe-Anhalt, avec 256 300 hectares en culture et une récolte prévue de 1,9 million de tonnes. Cela représente une baisse de 8 % par rapport au rendement de l'année dernière.

La superficie cultivée pour les céréales panifiables telles que le blé et le seigle d'hiver a diminué de 9,1 % à 331 500 hectares par rapport à 2023. La quantité de récolte a également diminué de 5,9 % à 2,2 millions de tonnes.

Problèmes automnaux

Les pluies prolongées de l'automne 2023 ont présenté des problèmes pour le semis des grains d'hiver, selon les analystes de données. La superficie cultivée pour les grains d'été s'est ainsi étendue. Un printemps très humide avec des inondations régionales a entraîné un semis retardé dans certains endroits, rendant certains champs inaccessibles. De plus, les gelées tardives d'avril ont causé des dommages importants à la végétation précoce.

