- Résultat prévu: concurrence acharnée entre CDU et AfD aux élections de Saxe

Au cours des dernières élections locales en Saxe, une course serrée se dessine entre la CDU et l'AfD. Selon les prévisions de 18 heures de l'ARD et de la ZDF, les deux partis sont très proches, avec la CDU légèrement en tête selon les prévisions de l'ARD. L'Alliance pour le progrès et la justice sociale (BSW), dirigée par Sahra Wagenknecht, se place en troisième position, suivie par le SPD. Les Verts sont sur le point de se voir reconduire. Le FDP et La Gauche ne devraient pas entrer au Parlement régional.

Selon les prévisions, la CDU, dirigée par le ministre-président Michael Kretschmer, est créditée de 31,5 à 32 %, tandis que l'AfD est à 30 à 31,5 %. Le BSW est crédité de 11,5 à 12 %. Le SPD est crédité de 7,5 à 8,5 %. Les Verts sont à 5 à 5,5 %, à peine au-dessus de la limite. La Gauche est créditée de 4 à 4,5 %, tout comme le FDP, qui selon les prévisions de la ZDF est crédité de 1 %. Selon les prévisions de l'ARD, le FDP n'a même pas été mentionné.

