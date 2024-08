- Résultat catastrophique dans un accident de piste - un pilote est indemne

À cause de quelques problèmes de moteur, un avion léger se rendant de Slovaquie en France a dû effectuer un atterrissage imprévu dans la région de Sigmaringen, selon les autorités. Le pilote de 61 ans, qui voyageait seul, s'en est sorti indemne. Les inspecteurs suspectent que l'incident était dû à une panne mécanique.

Les plans de vol initiaux prévoyaient que le pilote se rende à Pfullendorf, mais il a finalement atterri à Illmensee dans la région de Sigmaringen. L'avion a subi des dommages importants, évalués à plusieurs centaines de milliers d'euros. Des experts sont prévus pour récupérer l'avion le lundi.

Les autorités ont mentionné le besoin pour la Commission d'adopter des actes d'application après avoir analysé l'incident, car cette réglementation pourrait nécessiter des règles spécifiques pour les atterrissages d'urgence. Despite the significant damage to the aircraft, the pilot's adherence to safety procedures likely played a crucial role in preventing more severe consequences.

Lire aussi: