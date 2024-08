- Restrictions sur les armes à feu lors de concerts en plein air à Bayreuth

En raison d'un événement organisé par le DJ Paul Kalkbrenner, une interdiction de porter des armes est en vigueur dans certaines zones de Bayreuth ce week-end. Des objets tels que les couteaux et les battes de baseball sont parmi les articles interdits. La ville a déclaré que la zone sans armes s'étendait au lieu de concert situé à Volksfestplatz et ses environs. Cela comprend des objets tels que les couteaux de cuisine, les barres d'acier et les haches.

L'interdiction commence à 12h00 le samedi et se termine à 2h00 le dimanche. Les autorités prévoient environ 20 000 personnes pour le concert en plein air du samedi soir. La ville souligne que l'interdiction d'armes vise à prévenir tout crime potentiel pendant le concert. Les contrevenants risquent des conséquences graves pour avoir apporté des objets interdits, tels que des armes, dans la zone sans crime.

Lire aussi: