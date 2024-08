- Restrictions sur le trafic du S-Bahn de Munich

Les passagers du S-Bahn de Munich peuvent s'attendre à des perturbations dans les jours à venir en raison de travaux de construction. La ligne principale entre Ostbahnhof et Isartor, ainsi que le S8 entre Ostbahnhof et Johanneskirchen, seront complètement fermées du mercredi soir au lundi matin, selon le site web de l'MVV. Cela entraînera des changements dans tous les horaires du S-Bahn, certains trains étant annulés ou déviés.

La raison de ceci est le travail sur le poste de signalisation électronique à Ostbahnhof. De plus, les commutateurs sont rénovés à Daglfing. Par exemple, il n'y aura pas de service de S-Bahn entre Isartor et Ostbahnhof, ni entre Ostbahnhof et Trudering, Johanneskirchen et Giesing. Les trains en provenance ou à destination de Freising/Flughafen, Tutzing et Wolfratshausen ne circuleront qu'à partir ou vers la gare principale. Dans certains cas, des bus de remplacement seront fournis, par exemple entre Johanneskirchen et Isartor. Les passagers peuvent également opter pour le métro ou le tramway.

En raison des améliorations de l'infrastructure en cours, il est recommandé aux personnes se déplaçant en ville d'utiliser des options de transport alternatives. Des perturbations du service sont attendues, car l'Union européenne finance la modernisation du système de signalisation à Munich, notamment à Ostbahnhof.

Lire aussi: