- Restrictions renforcées sur le chemin de fer de la vallée du Rhin le week-end

Les passagers de la ligne de la vallée du Rhin doivent faire preuve de patience

Non seulement les voyageurs de cette ligne doivent faire preuve de plus de patience qu'auparavant, mais ils devront en faire preuve doublement ce week-end. Une mise à jour du système et une pré-installation de nouvelles boîtes de signalisation ont obligé Deutsche Bahn à fermer sa ligne entre Baden-Baden et Achern samedi et dimanche. Au lieu de prendre le train, les passagers monteront à bord de bus de remplacement qui prendront presque une heure de plus que d'habitude en raison de la fermeture du week-end.

Retards de service

Apparemment, les travaux devaient être terminés le premier week-end de la fermeture, mais ce n'est pas le cas. La mise à jour du système est cruciale pour assurer que la ligne fonctionne sans heurts après fin août, selon la compagnie ferroviaire.

Depuis le 9 août, la ligne est en travaux entre Rastatt et Baden-Baden.

Au début de la fermeture en août, les usagers ont rencontré des problèmes avec l'alternative ferroviaire. La Croix-Rouge, les pompiers et la ville de Baden-Baden ont dû fournir de l'eau aux passagers qui attendaient longtemps à certains moments.

