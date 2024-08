- Restrictions pour les camions sur le pont d'accès au haut de l'A643

Pour les poids lourds, des restrictions importantes s'appliquent sur l'A643 près de l'échangeur de Mombach afin de soulager le pont en amont. Les véhicules jusqu'à 44 tonnes doivent maintenant maintenir une distance minimale de 50 mètres, comme annoncé par la Branche Ouest de l'Autobahn GmbH. De plus, il y a une interdiction de dépassement pour les camions.

Cette distance minimale doit également être respectée en cas de congestion. Les transports en grandes quantités et les poids lourds ne sont plus autorisés à traverser le pont. Ces mesures s'appliquent dans les deux sens. Selon les informations, une structure de soutien est prévue pour stabiliser le pont.

L'A643 relie Wiesbaden via l'échangeur de Schierstein avec l'A66, traverse le Rhin avec le pont du Rhin de Schierstein et la frontière entre la Hesse et la Rhénanie-Palatinat. Immédiatement après avoir traversé le Rhin, se trouve l'échangeur complexe de Mombach avec un total de six structures partielles. Le pont amont de Mombach se compose d'une superstructure à une seule travée et porte deux voies dans chaque sens.

L'Autobahn GmbH prévoit d'investir environ 150 millions d'euros dans l'entretien et l'extension des autoroutes dans l'État cette année. L'accent de

