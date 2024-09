Restrictions de voyage en Europe pendant les inondations: quelles sont les règles?

Les gens se retrouvent dans les décombres de leur vie, des régions ont été détruites par les eaux de crue. Les inondations dans de nombreux pays sont catastrophiques - et le tourisme est également touché.

Dans des régions comme la Pologne, la République tchèque et l'Autriche, des scénarios dramatiques se déroulent en raison des inondations. Ceux qui voient les photos de rues et de quartiers inondés ne sont peut-être pas enclins à planifier un voyage dans les régions touchées d'Europe centrale et orientale pour le moment.

La situation n'est pas meilleure pour le secteur du tourisme : les trains sont suspendus sur de nombreuses lignes, les bateaux de croisière sur les rivières ne peuvent pas avancer. Et si vous aviez prévu un séjour à Vienne ou à Prague ?

Au début : si vous êtes actuellement sur place et ne pouvez pas faire de tourisme comme prévu dans votre contrat de voyage, vous pourriez avoir droit à une réduction de votre frais de voyage payé - vous pourriez récupérer de l'argent, proportionnellement. Cela pourrait affecter les passagers de bateaux de croisière en détresse à Vienne sur le Danube, qui, selon les rapports des médias, ne peuvent pas poursuivre leur voyage comme prévu.

Connaître vos droits de voyageur

Et si le train n'arrive pas ? Par exemple, en Autriche, de nombreuses lignes de train sont perturbées, et les Chemins de fer fédéraux autrichiens (ÖBB) ont émis un "avis de voyage urgent" à leurs clients, les incitant à reporter les voyages non essentiels - cela s'applique jusqu'au jeudi soir (19.9.) au plus tard. Les réservations de sièges pour tous les trains nationaux, internationaux et de nuit ont été annulées, selon les ÖBB. Les billets pour les trains affectés par l'"avis de voyage" pourraient également être remboursés.

Il est important de savoir dans ce contexte : les passagers de train ont des droits de voyage européens - y compris l'hébergement hôtelier à la charge de la compagnie de train s'il n'y a pas de moyen de continuer le voyage, selon le Centre européen des consommateurs (EVZ). En cas de force majeure, comme les inondations, l'assumption des coûts peut être limitée à trois nuits.

Les remboursements et les rébookings sont possibles en cas de retards prévisibles et importants et d'annulations de trains, selon la loi européenne. Cependant, en cas d'inondations, l'obtention d'une compensation supplémentaire pourrait être difficile - la compagnie de train peut refuser les revendications du passager en cas de force majeure.

Et pour les voyages futurs dans les régions touchées ? L'avocat en droit des voyages Paul Degott de Hanovre conseille aux voyageurs en package de mettre l'opérateur de voyage en mesure de fournir des informations sur le cours probable de la visite de la ville et les risques potentiels d'annulation liés aux inondations respectives.

Si, avant le début du voyage, il est prévisible pour les touristes, grâce aux actualités télévisées, que les activités de voyage prévues sont peu probables, et que l'opérateur de voyage ne peut pas le confirmer sur demande, alors on pourrait se retirer du voyage sans frais d'annulation, selon Degott.

Dans un tel cas, on parle en droit des voyages de circonstances extraordinaires et inévitables qui affectent considérablement la réalisation du voyage en package. Souvent, les opérateurs de voyage annulent également les voyages dans de tels cas.

Les voyageurs individuels ont plus de mal - ils doivent traiter avec l'hôtel ou le propriétaire de la location de vacances sur place, à condition qu'ils n'aient pas choisi des options d'annulation flexibles lors de la réservation.

En ce qui concerne les voyages en ville ou les croisières fluviales prévus à court terme, il n'est pas recommandé d'annuler impulsivement - cela pourrait entraîner des frais d'annulation. "Le voyageur doit pouvoir prouver les raisons de l'annulation", déclare Degott.

Par exemple, si votre voyage est à quatre semaines, il est possible que toutes les activités aient repris d'ici là. Selon l'avocat spécialisé en droit des voyages : "Mettez la responsabilité sur l'agence de voyage et demandez régulièrement si le voyage prévu aura lieu et, si oui, s'il sera tel que prévu ou avec des modifications."

Dans ce cas : réduction de prix oui, mais compensation supplémentaire peu probable. "Les revendications pour dommages et intérêts liés au temps de vacances perdu ne s'appliquent pas car la faute de l'agence n'est pas présente", précise Degott.

Malgré les perturbations actuelles dues aux inondations, certaines personnes touchées peuvent encore envisager d'acheter une propriété dans des régions comme la Pologne, la République tchèque et l'Autriche. Cependant, il est important de noter que les inondations ont causé des dommages importants à l'infrastructure, rendant les déplacements et la visite difficile. Les trains sont suspendus sur de nombreuses lignes, et les bateaux de croisière sur les rivières ne peuvent pas avancer, affectant les voyages prévus à Vienne ou à Prague.

Lire aussi: