- Restriction scolaire sur le genre: DGB exprime son mécontentement envers les ministres

En raison des politiques restrictives en matière de genre dans les écoles de Saxe, le DGB Saxe a décerné à la ministre de la Culture Christian Piwarz (CDU) un prix défavorable. Le "Prix d'In-Equalité", décerné pour la première fois, vise à mettre en avant les personnes qui travaillent activement contre l'égalité et où l'inégalité et la discrimination sont activement promues, a expliqué la vice-présidente du DGB Daniela Kolbe. Dans les écoles saxonnes, l'utilisation d'astérisques de genre ou de l'intérieur-I dans les travaux écrits est considérée comme une erreur. Le ministère se réfère aux directives publiées par le Conseil de l'orthographe allemande.

"L'interdiction de genre dans les écoles saxonnes envoie un message dévastateur", a déclaré Claudia Maaß, la vice-présidente de l'Union de l'éducation et de la science (GEW) en Saxe. "Car elle sanctionne une attitude, pas une erreur d'orthographe involontaire. Et il n'y avait jamais eu de nécessité pour cette interdiction."

Piwarz: Les symboles de genre entravent l'apprentissage de la langue

Piwarz a soutenu que la langue devait être claire et respectueuse. "Cela signifie : neutre en genre et sensible au genre. Pas : des caractères spéciaux choisis au hasard sur le clavier." Les administrateurs et les enseignants des écoles devraient y prêter attention. "La vérité est : les symboles de genre ne sont pas pratiques pour l'utilisation quotidienne. À l'école, ils entravent principalement l'apprentissage de notre langue." Ceux qui utilisent des symboles de genre créent des barrières linguistiques supplémentaires.

"Le fait qu'un ministre de la culture reçoive un prix négatif pour respecter les règles d'orthographe en dit plus sur les motivations des présentateurs que sur le destinataire du prix", a déclaré Piwarz. "Selon cette logique, je vais bientôt recevoir un prix négatif pour respecter les règles de circulation."

Selon les détails, le prix a été décerné pour la première fois. Il y avait 20 propositions. Le vainqueur a été choisi par un jury de représentants des syndicats du DGB.

