- Restriction annulée: les réfugiés sont désormais autorisés à exercer des professions de bénédiction à l'étranger

Le parti Vert vise à traiter plus vigoureusement la pénurie de main-d'œuvre et de travailleurs qualifiés en Allemagne. Selon "Süddeutsche Zeitung", un document des principaux responsables verts expose 15 stratégies. Une proposition phare consiste à lever l'interdiction de travailler pour les réfugiés. Le document affirme : "Il est absurde que les personnes cherchant refuge en Allemagne contre la persécution politique ou les menaces de mort soient confrontées à une interdiction de travailler ici." Cette déclaration est également accessible via l'agence de presse allemande.

Le document poursuit : "Tant que les gens peuvent vivre et travailler ici parmi nous, ils devraient pouvoir le faire sans bureaucratie excessive. Nous proposons donc d'abolir toutes les restrictions de travail restantes."

Le chancelier Olaf Scholz (SPD), le ministre de l'Économie Robert Habeck (Verts) et le ministre des Finances Christian Lindner (FDP) ont convenu lors des négociations du budget fédéral 2025 en juillet d'assouplir les obstacles à l'emploi des étrangers. Habeck a expliqué à l'époque que cela concernait le transfert de compétences des autorités étrangères. À l'avenir, si elles n'objectent pas dans les 14 jours, l'emploi des étrangers sera considéré comme approuvé.

Le document souligne également la nécessité de l'anglais en tant que deuxième langue dans les bureaux, en préconisant la création d'une agence centrale d'immigration pour fluidifier et numériser l'accès au marché du travail pour les candidats qualifiés, réduire la pression des autorités locales et renforcer les structures étatiques. Il encourage la coopération entre les autorités et les agences pour mettre en œuvre ce changement.

En ce qui concerne la reconnaissance des qualifications professionnelles, le document suggère d'accélérer et de simplifier le processus. De plus, les Verts réclament un traitement plus rapide des visas.

Les chefs de groupe parlementaire Katharina Dröge et Britta Haßelmann, ainsi que des membres du Bundestag et des politiques des États, ont contribué à l'élaboration du document. Dröge a déclaré à "Süddeutsche Zeitung" : "Les pénuries de main-d'œuvre qualifiée existent partout. Les conducteurs de bus, les ingénieurs et les travailleurs de la santé sont cru

